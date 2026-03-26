Nach Sechs-Tore-Sieg: Pesch reist „mit Rückenwind“ nach Merten

Merten empfängt Ligaschlusslicht Pesch. – Foto: Michael Schmidt

Die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem SSV Merten und Herausforderer FC Pesch am 21. Spieltag der Mittelrheinliga ist klar: Während die Hausherren mit bislang 36 eroberten Zählern auf einem ordentlichen fünften Tabellenplatz stehen, hält der FC mit einzig acht Punkten auf der Habenseite seit geraumer Zeit die rote Laterne. Demnach gehen die Hausherren als haushoher Favorit in die Begegnung. Doch eine Gemeinsamkeit gibt es dennoch: Sowohl der SSV als auch Pesch konnten in der Vorwoche nach voriger Durstrecke ein Erfolgserlebnis verbuchen.

„Der Sieg hat uns natürlich sehr gut getan. Nach vier Niederlagen ohne eigenes Tor war es wichtig, mal wieder zu treffen - und dann direkt sechs Tore zu erzielen und das Spiel zu gewinnen“, betont der 50-jährige Übungsleiter die besondere Bedeutung des Erfolgs, zeigt sich aber nicht wirklich überrascht: „Ich glaube, dass es sich die Wochen zuvor auch schon angedeutet hat. Mit Ausnahme des Spiels gegen Vichttal, wo wir früh in Unterzahl agierten, hatten wir in den anderen Partien immer unsere Chancen“, blickt der Coach auf die jüngsten Aufgabe zurück. Nun ginge es darum, den erarbeiteten Schwung mit nach Merten zu nehmen: „Wenn wir es schaffen, wieder mit Leidenschaft zu spielen, unsere Chancen konsequent zu nutzen und defensiv noch etwas klarer zu sein, dann ist auch dieses Spiel völlig offen. Wir gehen mit Rückenwind in die Partie und sehen die Chance, etwas mitzunehmen.“

Mit gleich sechs Treffern fertigte der FC Pesch Tabellennachbar FC Hennef 05 am vergangenen Wochenende nahezu ab, spielte den Kontrahenten zeitweise gar an die Wand. Ein solch dominanter Auftritt war dabei keineswegs zu erwarten gewesen, schließlich blieb das Ligaschlusslicht zuletzt vier Ligaspiele in Serie ohne eigenen Treffer, ging dabei nicht selten selbst baden. Der Heimerfolg bedeutete zudem den ersten Ligasieg seit zuvor 13 Spielen in Serie ohne Dreier, weshalb Cheftrainer Ali Meybodi von einem besonders wichtigen Sieg spricht:

Merten lässt sich „von der Tabelle nicht blenden“

Auch der SSV Merten landete am vergangenen Spieltag nach zuvor bitteren Niederlagen wieder einen Dreier: Bei Verfolger 1. FC Düren gelang der Elf von Cheftrainer Bünyamin Kilic ein 2:0-Auswärtssieg. Durch diesen hat sich der SSV den fünften Tabellenrang zurückerobert und den Rückstand auf die vorderen Plätze auf vier Punkte verringert, weshalb die Grün-Weißen nun die Chance wittern, weiter vorne aufzuschließen. Hinzukommt, dass Merten mit dem Kontrahenten aus Pesch noch eine Rechnung offen hat, wie Kilic selbst hervorhebt:

„Das Hinspiel in Pesch haben wir sehr bitter verloren, ähnlich wie gegen Fortuna Köln. Nach guten eigenen Chancen kassieren wir kurz vor Schluss noch einen Sonntagsschuss zum 0:1. Genau solche Spiele sind es am Ende, die uns aktuell von der Tabellenspitze trennen“, schlussfolgert der 39-Jährige. Hinzukomme, dass sein Mannschaft „gegen vermeintlich schwächere Gegner oft nicht effektiv genug“ agiere, weshalb es den anstehenden Konkurrenten keineswegs zu unterschätzen gilt: „Wir lassen uns von der Tabelle nicht blenden. Pesch steht aus meiner Sicht nicht verdient unten drin. Sie haben viele gute Fußballer im Kader, darunter auch Spieler mit Regionalliga-Erfahrung, die Spiele alleine entscheiden können“, weiß Kilic insbesondere um die Qualitäten von gestandenen Akteuren wie Kaan Akca oder Ergün Yildiz und bilanziert: „Durch den Sieg gegen Hennef werden sie mit viel Selbstvertrauen anreisen. Wir sind also gewarnt.“

Aufeinandertreffen auf ungewohntem Geläuf?

Der Übungsleiter des SSV Merten ließ derweil noch offen, ob die Begegnung am Sonntag wie gehabt auf Kunstrasen oder doch auf Naturrasen stattfinden wird. Aufgrund der Wetterbedingungen hatte der Tabellenfünfte die vergangenen Heimspiele auf Kunstrasen absolviert, am Wochenende könnte nun allerdings der Naturrasen eingeweiht werden: „Unsere Damen und die zweite Mannschaft hatten den Rasenplatz am Wochenende schon eingeweiht und dort die ersten Pflichtspiele ausgetragen. Es ist durchaus eine Überlegung, auch unser Spiel dort auszutragen - gerade weil wir zuletzt in Düren auf Rasen überzeugt haben.“

Ob auf Kunst- oder Naturrasen, Merten wird in jedem Fall favorisiert in die Partie gegen das Ligaschlusslicht gehen. Dieser könnte derweil mit einem erneuten Dreier den Rückstand auf das rettende Ufer - derzeit zwölf Punkte - weiter verkürzen und eine Aufholjagd starten. Für Merten hingegen wird es allen voran darauf ankommen, die Offensivschwäche der vergangene Wochen gegen die schwächste Hintermannschaft der Liga (85 Gegentore) abzustellen und sich mal wieder torhungrig zu zeigen. In Sachen defensiver Stabilität dürfte sich SSV-Coach Kilic hingegen keinerlei Sorgen machen: 16 Gegentreffer bedeuten gleichauf mit Ligaprimus SV Bergisch Gladbach 09 die beste Bilanz aller 16 Mannschaften. Auch deshalb erwartet Gästecoach Meybodi eine besonders fordernde Aufgabe: „Merten ist für mich eines der individuell stärksten Teams der Liga, definitiv Top drei. Sie haben enorme Qualität im Kader, auch Spieler auf der Bank, die anderen Mannschaften weiterhelfen würden. Das zeigt, wie schwer die Aufgabe wird.“