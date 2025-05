Nach sechs Jahren: Markus Ansorge sagt „Servus, Denklingen!“

Herr Ansorge, in ein paar Stunden sind Sie nicht mehr VfL-Trainer. Mit dem 137. Spiel auf der Bank verabschieden Sie sich nach sechs Jahren von Ihren Jungs. Was geht Ihnen da durch den Kopf?

Hätten Sie 2019 geglaubt, dass Sie so lange in Denklingen durchhalten?

Ansorge: „Durchhalten ist vielleicht das falsche Wort, aber ich wusste damals schon, dass die Beziehung "Denklingen-Ansorge“ funktionieren kann. Die Chemie hat von Anfang an gepasst – mit Spielern, Verein und Umfeld. Dazu die sportliche Top-Qualität des Kaders – das waren beste Voraussetzungen für eine langfristige Beschäftigung.“

Was hat sich in dieser langen Zeit im „Dorfverein“ verändert?

Ansorge: „Auf alle Fälle die Außendarstellung des Vereins. Nicht nur aufgrund seiner sportlichen Erfolge. Die Art und Weise wie die Mannschaft aufgetreten ist – fair, immer demütig, bodenständig. Das hat den VfL weit über den Landkreis hinaus bekannt und sympathisch gemacht.“

Was waren in diesen sechs Jahren Ihre schönsten Momente?

Ansorge: „Zum einen das ‚Endspiel‘ in Oberweikertshofen zum Aufstieg in die Landesliga vor 300 in schwarz-weiß gekleideten Denklinger Fans, die uns bis zum Schluss angefeuert haben. Wir haben zwar 1:4 verloren, aber nach dem Spiel konnte man nicht erkennen, wer aufgestiegen ist und wer verloren hat. Es gab minutenlange Standing Ovations. Und das letzte Spiel im alten Waldstadion gegen Aubing, auch vor 300 Fans, mit weiß-blauen Bengalos, wieder Standing Ovations, Emotionen pur und zum Abschluss ein 2:0-Sieg. Einfach nur traumhaft. Bei den Erinnerungen an diese Momente habe ich heute noch Tränen in den Augen und Gänsehaut.“

Was waren die bittersten Momente?

Ansorge: „Niederlagen. Besonders, als wir vor zwei Jahren eine Negativserie hatten – Höhepunkt das 1:8 in Neuhadern, nach dem ich meine Arbeit infrage gestellt habe. Aber auch das haben wir als Team herausragend gemeistert. Ruhe im Verein, Ruhe im Team und die richtige sportliche Reaktion mit einer Siegesserie. Das ist dann halt auch Denklingen – einfach etwas Besonderes.“

Sie waren logischerweise zunächst enttäuscht, als Ihnen das Aus zum Saisonende mitgeteilt wurde. Wie gehen Sie jetzt damit um?

Ansorge: „Klar, am Anfang denkt man sich ‚schade, es ist vorbei‘. Aber wie es mir die Vorstandschaft vermittelt hat, ist die Entscheidung klar nachvollziehbar. Es war auch eine Entscheidung für und nicht gegen mich. Man kannte seitens VfL meine sportlichen, ehrgeizigen Ziele und die sah man in Denklingen für die Zukunft für meine Ansprüche nicht mehr gegeben. Der Kader wird voraussichtlich nicht mehr derselbe sein. Der eine oder andere Leistungsträger hört auf, Verletzungen, Familie etc. Alles Themen, die kommen werden. Von dem her ist alles gut. Wir gehen im Guten auseinander und das ist mir wichtig.“

Was werden Sie am meisten vermissen?

Ansorge: „In erster Linie meine ‚Jungs‘, mein Team. Typen, die Freunde geworden sind – tolle Charaktere, tolle Menschen, tolle Spieler. Aber auch die Vorstandschaft um Ludwig Kirchbichler. Es war einfach ein wunderbares Arbeiten, auch mit einer hervorragenden Infrastruktur. So ein Trainingsgelände ist für jeden Trainer ein Paradies.“

Was haben Sie selbst in diesen sechs Jahren gelernt?

Ansorge: „Du lernst als Trainer immer dazu. Ich hatte das Glück, Spieler an meiner Seite zu haben, die schon höherklassig gespielt, dadurch unglaublich viel Erfahrung mitgebracht und verstanden haben, wie der Fußball funktioniert. Das hat mich in meiner Arbeit unterstützt und mir in meiner Entwicklung als Trainer weitergeholfen.“

Was geben Sie Ihrem Nachfolger Chris Schmitt als Rat für seine neue Aufgabe mit?

Ansorge: „Chris muss ich keinen Rat geben. Er hat so viel Erfahrung, hat selber Jahre lang höherklassig gespielt und auch schon Mannschaften trainiert. Der weiß, was Fußball bedeutet und ausmacht. Noch dazu haben wir jetzt vier Jahre zusammengearbeitet und kennen uns in- und auswendig. Zwei Jahre war er unter mir Spieler in Raisting und jetzt zwei Jahre Spieler und Co-Trainer in Denklingen. Unsere Fußballideen sind identisch – Chris wird seinen Weg gehen und ist genau der richtige Mann für Denklingen.“

In der neuen Saison heißt es Landesliga mit Garmisch-Partenkirchen, statt Bezirksliga mit Denklingen. Schon ein bisschen nervös?

Ansorge: „Nervös ist das falsche Wort. Ich würde es positiv angespannte Vorfreude nennen.“

Werden Sie Spieler vom VfL mitnehmen?

Ansorge: „Klar, würde ich das gerne machen. Es gibt einige Spieler in Denklingen, die Landesliga-Niveau hätten. Aber ich würde dies Denklingen nie antun und ich glaube auch, dass aus diesem Team keiner mitgehen würde. Die Jungs stehen zu ihrem VfL und das ist gut so.“

Wie schalten Sie jetzt von sechs Jahren Denklingen ab?

Ansorge: „Ob ich abschalten kann, weiß ich nicht. Es wird ein paar Wochen dauern, diesen Abschied zu realisieren. Ich werde ein paar Tage nach Südtirol fahren, um den Kopf freizubekommen.“

Und was wünschen Sie Ihren bald ehemaligen Jungs für die Zukunft?

Ansorge: „Sportlich, dass sie noch ein paar Jahre auf Bezirksliganiveau spielen, dass sie alle verletzungsfrei bleiben – und vor allem weiterhin so bodenständig und menschlich bleiben, wie ich sie die letzten Jahre kennen und schätzen gelernt habe.“