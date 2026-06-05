Nach sechs Jahren im Ausland: Jonas Omlin kehrt zum FC Basel zurück

„Wie ein Nach-Hause-Kommen“: Jonas Omlin ist zurück beim FCB – Foto: FC Basel

Jonas Omlin wechselte im Juni 2018 erstmals vom FC Luzern zum FC Basel 1893. In seinen zwei Jahren am Rheinknie entwickelte sich der Innerschweizer zu einem der besten Torhüter der Liga. Allein in der Saison 2019/20 absolvierte er wettbewerbsübergreifend 44 Einsätze und blieb dabei 16-mal ohne Gegentor. Mit starken Leistungen trug er maßgeblich dazu bei, dass der FCB die wenigsten Gegentreffer der Super League kassierte und verdiente sich während seiner Zeit in Basel auch sein erstes Aufgebot für die Schweizer A-Nationalmannschaft.

Im Sommer 2020 folgte für Omlin der Wechsel in die französische Ligue 1 zum HSC Montpellier, ehe er Anfang 2023 den Schritt in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach wagte. Zuletzt stand er leihweise für Bayer 04 Leverkusen im Einsatz. Nun kehrt der ehemalige Schweizer Nationalspieler nach sechs Jahren im Ausland zurück und übernimmt beim FCB erneut die Verantwortung als Nummer 1.

Jonas Omlin: «Es fühlt sich für mich ein wenig wie ein Nach-Hause-Kommen an, und ich freue mich unglaublich auf das Wiedersehen mit den großartigen Fans im Joggeli. Ich habe sehr viele positive Erinnerungen an den FCB. Hier durfte ich mit dem Team meinen ersten Titel gewinnen und durch meine Leistungen beim FCB habe ich mich für ein Aufgebot in der Nationalmannschaft sowie für ein Engagement im Ausland empfohlen. Nun freue ich mich sehr darauf, mit einem gefüllten Rucksack an Erfahrung zurückzukehren und zu helfen, mit dem FCB wieder um die Titel mitzuspielen.»