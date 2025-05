Nach sechs Jahren: Celle muss sich aus der Oberliga verabschieden

Auf dem prächtigen Rasenplatz in der Autostadt knüpften die Hausherren an ihre starke Rückserie an. Auf die Siegesstraße gerieten sie durch einen von Dennis Jungk verwandelten Elfmeter (42.) - 1:0. Jannes Drangmeister legte nach 63 Minuten das 2:0 nach. Kurz vor Schluss verkürzte Karim Jelalli zwar, doch das 2:1 hatte nur noch kosmetischen Wert.