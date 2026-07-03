Nach sechs Abgängen: Union Sandersdorf startet mit neuen Gesichtern

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Am Donnerstag ging es für die SG Union Sandersdorf wieder los. Trainer Thomas Sawetzki bat seine Mannschaft zur ersten Einheit der Vorbereitung - "mit dabei waren vier junge, hungrige Neuzugänge, die künftig unsere Farben in der Oberliga vertreten werden", teilte der Oberligist mit.

Torhüter Eisfeld (19) und Offensivspieler Nowicki (19) wechseln im Doppelpack von den A-Junioren der BSG Chemie Leipzig nach Sandersdorf. Beide durften schon in ersten Test- oder Pflichtspielen für die Regionalliga-Elf der Chemiker ran. Aus der U19 vom Chemnitzer FC kommt Defensivspieler Lenz (18). Dagegen bringt sein künftiger Abwehrkollege Dolla (20) aus seiner Zeit beim Bischofswerdaer FV eine Saison an Oberliga-Erfahrung mit. Zu den Spielerprofilen:

Dabei setzen die Sandersdorfer wie schon in den vergangenen Jahren auf viel frisches Blut. "Mit Marvin Lenz, Tom Eisfeld, Johannes Dolla und Fabian Nowicki begrüßen wir vier talentierte Spieler, die den Konkurrenzkampf beleben und sich mit Leidenschaft, Ehrgeiz und vollem Einsatz für unsere Farben empfehlen wollen", schrieb die SG Union.

>> Marvin Lenz

>> Johannes Dolla

Bei den vier Neuen wird es allerdings nicht bleiben. "Mit Seiichi Nagayoshi wird in den kommenden Tagen ein weiterer Neuzugang zur Mannschaft stoßen. Auch auf ihn freuen wir uns schon jetzt riesig", kündigten die Unioner an. Der 25-jährige Japaner - ein gelernter Außenverteidiger - lief zuletzt für die SG Walluf in der Verbandsliga Hessen auf und hatte zuvor schon diverse Stationen in Deutschland. Zum Spielerprofil:

>> Seiichi Nagayoshi

Aus verschiedenen Gründen: Sechs Abschiede aus Sandersdorf

Nötig wurden die Verpflichtungen auch deshalb, weil sich sechs Spieler zum Saisonende aus Sandersdorf verabschiedet hatten. Janne Kamenz (23), der bisherige Ersatzkeeper, wird künftig nicht mehr zum Kader gehören. "Janne benötigt mehr Spielpraxis, die er sich in einem anderen Verein sicher holen wird", sagt Unions Sportlicher Leiter Torsten Lehmann. Mit Lennart Jauck (21) und Maximilian Scheibe (21) gingen aus beruflichen Gründen zwei talentierte Jungs, die in Sandersdorf ihre ersten Erfahrungen bei den Herren sammelten. "Beide haben einen großen Schritt im Männerfußball gemacht und in vielen Spielen bewiesen, dass sie in der Oberliga angekommen sind", unterstreicht Lehmann. Zu den Spielerprofilen:

>> Janne Kamenz

>> Lennart Jauck

>> Maximilian Scheibe

Mit Louis Walter und Kento Nakano haben zwei Spieler die Unioner ein Jahr nach ihrer Ankunft vom FC Grimma wieder verlassen. "Louis bringt vieles mit, was einen Oberliga-Fußballer ausmacht, kam aber in den Großteil seiner Spiele nicht über Teilzeiteinsätze hinaus", sagt Lehmann. Aufgrund eines Referendariats werde der 24-Jährige kürzertreten - er hat sich dem Sachsenligisten SV Tapfer Leipzig angeschlossen. Dagegen bleibt Nakano voraussichtlich in der Oberliga. Der 28-jährige Japaner bringe "sehr viele und sehr gute fußballerische Fähigkeiten mit", sagt Lehmann. Auf seine Dynamik müssen die Sandersdorfer künftig verzichten. Zu den Spielerprofilen:

>> Louis Walter

>> Kento Nakano

Gerne gehalten hätte man bei Union Miguel Mittmeier, der sich dem Verbandsligisten 1. FC Bitterfeld-Wolfen angeschlossen hat. Der 19-Jährige durfte schon als A-Junior im Oberliga-Team mitlaufen, "weil er die technischen und taktischen Fähigkeiten mitbringt, die es in der Oberliga bedarf", sagt Lehmann. "Gern hätten wir ihn noch weiter ausgebildet und an das Oberliga-Niveau Schritt für Schritt herangeführt." Mittmeier hat sich jedoch für den Schritt in die Verbandsliga entschieden. Ihm wünsche man - wie allen anderen Abgängen - "für die Zukunft alles Gute", betont Lehmann. Zum Spielerprofil:

>> Miguel Mittmeier