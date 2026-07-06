Nach schwieriger Saison: Landesligist holt zehn Zugänge Der GSV Maichingen startet personell verändert in die neue Saison. von Timo Babic · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

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Der GSV Maichingen startet in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit George Berberoglu und Javier Klug als Trainerteam in die Vorbereitung. Nach Platz elf in der vergangenen Saison steht ein großer personeller Umbruch an: zehn Zugänge, fünf Abgänge und sieben geplante Testspiele bestimmen klar den Fahrplan für die nächsten Wochen.

Auffällig ist vor allem die enge Verbindung zum TSV Ehningen. Marcel Berberoglu, Lars Jäger, Gökhan Akyüz, Mustafa Görkem, Jonas Horvat, Kenan Kasikci und Mustafa Avci wechseln von dort nach Maichingen. Dazu kommen Filip Hlebec, Marvin Pietruschka und Anton Lendl vom SV Böblingen. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb lässt sich der sportliche Schwerpunkt der Zugänge zunächst nur über die Breite des Kaders und die Zahl der neuen Optionen einordnen. Auf der Gegenseite verlassen fünf Spieler den Verein. Renato Peric wechselt zum SV Böblingen, Heiko Schall zum SV Degerschlacht, Christopher Paurevic zum FV GW Ottenbronn, Endrit Syla zum SV Althengstett und Darius Romanyuk zum SV Rohrau. Weitere Leistungsdaten oder Einsatzrollen wurden nicht genannt, dennoch steht fest, dass der GSV Maichingen mehrere bisherige Kaderplätze neu besetzen muss.