Nach schwieriger Saison: Landesligist holt zehn Zugänge

Der GSV Maichingen startet in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit George Berberoglu und Javier Klug als Trainerteam in die Vorbereitung. Nach Platz elf in der vergangenen Saison steht ein großer personeller Umbruch an: zehn Zugänge, fünf Abgänge und sieben geplante Testspiele bestimmen klar den Fahrplan für die nächsten Wochen.
Auffällig ist vor allem die enge Verbindung zum TSV Ehningen. Marcel Berberoglu, Lars Jäger, Gökhan Akyüz, Mustafa Görkem, Jonas Horvat, Kenan Kasikci und Mustafa Avci wechseln von dort nach Maichingen. Dazu kommen Filip Hlebec, Marvin Pietruschka und Anton Lendl vom SV Böblingen. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb lässt sich der sportliche Schwerpunkt der Zugänge zunächst nur über die Breite des Kaders und die Zahl der neuen Optionen einordnen.
Auf der Gegenseite verlassen fünf Spieler den Verein. Renato Peric wechselt zum SV Böblingen, Heiko Schall zum SV Degerschlacht, Christopher Paurevic zum FV GW Ottenbronn, Endrit Syla zum SV Althengstett und Darius Romanyuk zum SV Rohrau. Weitere Leistungsdaten oder Einsatzrollen wurden nicht genannt, dennoch steht fest, dass der GSV Maichingen mehrere bisherige Kaderplätze neu besetzen muss.
Das Vorbereitungsprogramm ist umfangreich. Am Sonntag, 5. Juli 2026, empfängt Maichingen um 11 Uhr den 1. Göppinger SV. Eine Woche später folgen am Sonntag, 12. Juli, zwei Heimspiele gegen den GSV Pleidelsheim um 13 Uhr und den VfL Nagold um 15 Uhr. Am Donnerstag, 16. Juli, geht es um 19.30 Uhr zum FV Löchgau. Danach stehen am Mittwoch, 22. Juli, das Heimspiel gegen den SV Degerschlacht sowie Auswärtspartien beim VfL Ostelsheim am 29. Juli und beim VfL Herrenberg am 5. August an.
Sportlich will Maichingen nach Rang elf in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, wieder mehr Stabilität finden. 2024/25 wurde der GSV Achter, 2023/24 spielte der Verein in der Verbandsliga Württemberg. Der Aufstieg dorthin gelang 2022/23 als Meister der Landesliga, Staffel 3. Zuvor hatte sich der Club nach dem Bezirksliga-Titel 2019/20 schrittweise etabliert. Mit Blick auf die jüngsten Platzierungen bleibt die Landesliga-Konsolidierung nach dem Verbandsliga-Jahr die zentrale Aufgabe im Sommer.