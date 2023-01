Nach schwierigem Start hat sich der Rumelner TV IV gefangen. FuPa-Wintercheck: Stephan Ketels über Verletzungspech und Kreisliga Messis beim Rumelner TV IV.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Stephan Ketels: Die Zielsetzung war eine andere, aber wenn man die vielen Ausfälle bedenkt, die uns seit Beginn der Saison 22/23 begleiten, sind wir doch zufrieden mit den gezeigten Leistungen. Man kann festhalten, dass wir einigen Teams in der Hinrunde nicht das Wasser reichen konnten. Unser Kader konnte die vielen Ausfälle leider nicht kompensieren. Die Hinrunde war ein bisschen von Allem, ein wenig Seuche, teilweise Unvermögen und schlechte Einstellung gepaart mit einer geringen Trainingsbeteiligung und vielen eigenen Fehlern im Spiel. Wir haben also in vielen Bereichen noch Luft nach oben.

Gibt es Veränderungen im Team?

Ketels: Aktuell gibt es weder Zu- noch Abgänge. Wir warten sehnlichst auf die Rückkehr der Langzeitverletzten. Einige Spieler haben das Team bereits während der Hinrunde verlassen. Natürlich hat der Trainer an allem Schuld und sowieso hat er keine Ahnung. Er verkennt die Juwelen, die er auf die Bank verbannt. An einer falschen Selbsteinschätzung der Kreisliga Messis liegt es auf keinen Fall.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Ketels: Es ist das Team, das Spiele gewinnt oder verliert. Jeder in der Mannschaft hat es geschafft, an seine Grenzen zu gehen, aber genauso ist jeder schon hinter den Erwartungen geblieben. Am Ende sind wir als Team hinter den eigenen Erwartungen geblieben und hoffen, das wir uns in der Rückrunde weiter entwickeln.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Ketels: Das Spiel gegen GSV Moers III war sicherlich unser Bestes. Mannschaftlich geschlossen und um jeden Zentimeter Kunstrasen gekämpft und gewonnen. Ansonsten bleiben nur die zwei spielfreien Sonntage hintereinander in Erinnerung. Irgendwie Blödsinn für alle Teams, dass man zwei Wochen aus dem Ligabetrieb genommen wird. Absolut keine gute Lösung.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Ketels: Dass wir mal aus dem vollen Schöpfen können und eine vernünftige Rückrunde spielen. Dass wir als Team Spaß beim Sport und untereinander haben. Dass alle im Team ohne Verletzung durch den Rest der Saison kommen. Außerdem wünsche ich mir, dass unsere 2. Mannschaft wieder in Fahrt kommt, unsere Dritte den Aufstieg schafft und unsere Erste nichts mit dem Abstieg zu tun hat.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Ketels: Was in Rumeln passiert, bleibt in Rumeln.