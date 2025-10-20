Nach schwerer Verletzung: Polling siegt furios gegen Waldeck

Eine schwere Verletzung trübt die Pollinger Freude über den 4:1-Erfolg in der Bezirksliga Süd gegen den SV Waldeck-Obermenzing.
Einen Sonntag mit völlig konträren Gefühlswelten erlebten Zuschauer und Beteiligte beim SV Polling. Eine schwere Verletzung in der Frühphase der Partie brachte die Fortsetzung kurzzeitig ins Wanken. Als sich die Beteiligten dann aber zum Weitermachen entschieden, zeigten die Pollinger eine erstaunliche Reaktion. Sie kämpften für ihren vom Sanka abtransportierten Kameraden und schlugen das Spitzenteam vom SV Waldeck-Obermenzing mit 4:1 (3:0).
Die Stimmung rund um den Jakobsee war nach dem Sieg allerdings mehr als getrübt. Max Tafertshofer erwischte es gleich in seiner ersten Aktion schwer. Nach einem Pressschlag brach der Defensivspieler zusammen, und ehe der Sanka kam und ihn fast eine halbe Stunde erstversorgte, schockte ein Augenzeuge alle Unwissenden mit der Aussage, „das Schienbein zeigte nicht in die Richtung, in die es sollte“. Schienbeinbruch lautete eine erste Mutmaßung.
Als es dann doch weiterging, zeigte der SVP eine gewaltige Reaktion. „Wir haben die Sache besser verkraftet als Obermenzing“, attestierte Trainer Max Jochner seinem Team eine Art Kriegermentalität. Zur Pause stand es doch tatsächlich 3:0 für Polling. „Extrem dominiert“ habe der SV die Gäste.
Max Baumgartner legte auf Vorarbeit von Benedikt Veicht für Polling das 1:0 vor. Dann war zweimal Fabio Hägl an der Reihe. „Er hat uns heute ausgeholfen und überragend gespielt“, lobte der Coach, der den Zwischenstand per se zu niedrig fand. „Wir hatten klarste Chancen, aber nicht alle reingebracht.“ Jochners Befürchtung, die Partie könnte noch in eine andere Richtung gehen, sollte sich nicht ansatzweise bewahrheiten. Das Tiefstehen und Blitzschnell-Umschalten war das beste Rezept gegen den eigentlich so spielstarken Gegner. Veicht machte sich auf die Reise, traf zum 4:0 und entschied eine denkwürdige Partie zu Gunsten der Platzherren.
„Ab da haben wir realisiert, dass der Sieg unser ist“, sah der Coach seine Mannen lange Zeit angefasst von Tafertshofers Verletzung. Dass sich seine Elf dann etwas zurücknahm, wertete Jochner als nur zu verständlich. Er sah eine „brenzlige halbe Stunde“, ehe der Schlusspfiff den vierten Saisonerfolg offiziell machte. Und so lässt es sich am kommenden Mittwoch etwas unaufgeregter zum Nachholspiel nach Ohlstadt fahren.