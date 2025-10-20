SV Polling vs SV Waldeck-Obermenzing, Kreisliga – Foto: Tamara Rabuser (or)

Nach schwerer Verletzung: Polling siegt furios gegen Waldeck Bezirksliga Süd Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd SV Polling SV Waldeck

Eine schwere Verletzung trübt die Pollinger Freude über den 4:1-Erfolg in der Bezirksliga Süd gegen den SV Waldeck-Obermenzing.

Einen Sonntag mit völlig konträren Gefühlswelten erlebten Zuschauer und Beteiligte beim SV Polling. Eine schwere Verletzung in der Frühphase der Partie brachte die Fortsetzung kurzzeitig ins Wanken. Als sich die Beteiligten dann aber zum Weitermachen entschieden, zeigten die Pollinger eine erstaunliche Reaktion. Sie kämpften für ihren vom Sanka abtransportierten Kameraden und schlugen das Spitzenteam vom SV Waldeck-Obermenzing mit 4:1 (3:0). Die Stimmung rund um den Jakobsee war nach dem Sieg allerdings mehr als getrübt. Max Tafertshofer erwischte es gleich in seiner ersten Aktion schwer. Nach einem Pressschlag brach der Defensivspieler zusammen, und ehe der Sanka kam und ihn fast eine halbe Stunde erstversorgte, schockte ein Augenzeuge alle Unwissenden mit der Aussage, „das Schienbein zeigte nicht in die Richtung, in die es sollte“. Schienbeinbruch lautete eine erste Mutmaßung.

Gestern, 14:00 Uhr SV Polling SV Polling SV Waldeck Obermenzing SV Waldeck 4 1 Abpfiff Als es dann doch weiterging, zeigte der SVP eine gewaltige Reaktion. „Wir haben die Sache besser verkraftet als Obermenzing“, attestierte Trainer Max Jochner seinem Team eine Art Kriegermentalität. Zur Pause stand es doch tatsächlich 3:0 für Polling. „Extrem dominiert“ habe der SV die Gäste.