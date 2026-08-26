Nach schwerer Verletzung: Niederfeld-Kunstrasen bleibt offen

Es sei eine Frage der Mittel, eine Spieldeckenerneuerung mit Ausschreibung, Planung und Umsetzung zu bewerkstelligen, gibt Jantz zu bedenken. Beim Trainings- und Spielbetrieb auf dem Niederfeld geht es nun fürs Erste ohne Einschränkungen weiter. Eine Sperrung, sagt Felix Paulsen in seiner Eigenschaft als Sportlicher Leiter des FC Freudenberg, käme angesichts von zwei Aktiven- und 16 Jugendteams einem „Worst-Case“ gleich.

Platzkontrolle für Schiedsrichter „das A und O“

Der Wiesbadener Schiedsrichter-Obmann Ingmar Schnurr (SV Frauenstein) reagierte geschockt auf die Nachricht der schweren Verletzung von Mathias Heller. „Wenn so etwas passiert, ist es der Super-GAU. Aber es bringt nichts, irgendjemandem Vorwürfe zu machen“, sagt Schnurr. Generell sei die Platzkontrolle für die Schiedsrichter das A und O, streicht er heraus.

Was die Kunstrasen-Sanierung am Schiersteiner Zehntenhof angeht, stünden nun die Mittel bereit, hofft Dennis Jantz auf eine schnellstmögliche Umsetzung. Kreisoberligist FSV Schierstein 08 (derzeit im Ausweichdomizil Schelmengraben) und D-Ligist SG Schierstein 79 (in Frauenstein) sind auf der in Hafen-Nähe gelegenen Anlage zu Hause.