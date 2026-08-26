Nach schwerer Verletzung: Niederfeld-Kunstrasen bleibt offen

Wiesbaden. Der gute Wille, mit schnellen Reparaturmaßnahmen die Bespielbarkeit des Kunstrasenfeldes am Niederfeld wieder zu gewährleisten, war vorhanden. Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende hatte es im Rahmen der Pokalauslosung am 17. August angekündigt. Am 21. August gab es nach erfolgten Reparaturen grünes Licht für die Vereine FC Freudenberg und Türkischer SV, die sich die Anlage mit insgesamt weit über 20 Teams teilen.
Dieser Text wird euch zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Was keiner ahnen konnte. Am Sonntag zog sich Mathias Heller, Keeper des VfB Westend II, im C-Liga-Spiel beim FC Freudenberg II beim Herauslaufen eine Knöchelfraktur zu, wurde bereits operiert. Nach Schilderungen von VfB-Coach Robin Tresbach ursächlich in Verbindung mit einer beschädigten Stelle im Kunstrasen. Beim am Sonntag nachfolgenden A-Liga-Spiel FC Freudenberg gegen Schwarz-Weiß hatte der Schiedsrichter nach der Platzkontrolle keine Einwände gehabt und angepfiffen.
„Ein großes Unglück, das tut uns total leid“, sagt Dennis Jantz, beim Wiesbadener Sportamt für das Sportstätten-Management zuständig. Er kennt Mathias Heller als Schiedsrichter-Kameraden in der Wiesbadener Vereinigung der Referees. Nachdem am vergangenen Freitag Risse geklebt und Schäden beseitigt worden waren, hätten städtische Bedienstete den Platz täglich abgelaufen und alles kontrolliert, schildert Dennis Jantz, der an diesem Dienstag selbst vor Ort war. „Es waren keine offensichtlichen Gefahrenstellen auszumachen“, betont er und bekennt, dass der Platz einem „Flickenteppich“ gleiche. Handlungsbedarf für eine Sperrung des Spielfelds sehe das Sportamt aber nicht, „aber ganz sicher Handlungsbedarf für eine neue Spielfelddecke“.
Nach Absage des Verbandsliga-Derbys Türkischer SV gegen Biebrich 02 am 16. August – der Schiedsrichter sah aufgrund der Risse an verschiedenen Stellen die Gesundheit der Spieler gefährdet – und der am 21. August abgeschlossenen Reparaturarbeiten bleibe angesichts der schlimmen Verletzung „ein fader Beigeschmack“, räumt Dennis Jantz ein: „Es hätte aber auch auf einem anderen Platz passieren können.“
Es sei eine Frage der Mittel, eine Spieldeckenerneuerung mit Ausschreibung, Planung und Umsetzung zu bewerkstelligen, gibt Jantz zu bedenken. Beim Trainings- und Spielbetrieb auf dem Niederfeld geht es nun fürs Erste ohne Einschränkungen weiter. Eine Sperrung, sagt Felix Paulsen in seiner Eigenschaft als Sportlicher Leiter des FC Freudenberg, käme angesichts von zwei Aktiven- und 16 Jugendteams einem „Worst-Case“ gleich.
Der Wiesbadener Schiedsrichter-Obmann Ingmar Schnurr (SV Frauenstein) reagierte geschockt auf die Nachricht der schweren Verletzung von Mathias Heller. „Wenn so etwas passiert, ist es der Super-GAU. Aber es bringt nichts, irgendjemandem Vorwürfe zu machen“, sagt Schnurr. Generell sei die Platzkontrolle für die Schiedsrichter das A und O, streicht er heraus.
Was die Kunstrasen-Sanierung am Schiersteiner Zehntenhof angeht, stünden nun die Mittel bereit, hofft Dennis Jantz auf eine schnellstmögliche Umsetzung. Kreisoberligist FSV Schierstein 08 (derzeit im Ausweichdomizil Schelmengraben) und D-Ligist SG Schierstein 79 (in Frauenstein) sind auf der in Hafen-Nähe gelegenen Anlage zu Hause.