Nach schweren Zeiten für BW Oberhausen: Neuanfang soll Wende schaffen Kreisliga B Oberhausen & Bottrop: Für Blau-Weißen Oberhausen-Lirich soll es in Zukunft wieder bergauf gehen: Nachdem der einstige Landesligist in den vergangenen Jahren schwere Zeiten überbrücken musste und 2023 gar in die Kreisliga B abstieg, soll es nun wieder nach oben gehen.

Nach zwei Jahren in der Kreisliga B Oberhausen & Bottrop will der einstige Landesligist Blau-Weiß Oberhausen-Lirich einen Entwicklungsschritt machen und in der angehenden Saison das obere Tabellenende anpeilen. Dafür hat sich der Verein sowohl im Trainerteam als auch auf Spielerseite neu aufgestellt: Neben Neu-Trainer Roberto Gambino und seinem Assistenten Girolamo Ciaramitaro hat sich auch in Sache Kadertiefe etwas getan: Gleich elf neue Spieler wurden nach Oberhausen geholt, um in der kommenden Spielzeit oben angreifen zu können.

Für die Blau-Weißen Oberhausener waren die vergangenen Jahre nun wirklich nicht die besten in der Vereinshistorie: Gingen die Liricher vor zehn Jahren noch in der Landesliga an den Start, begann seit dem Bezirksliga-Abstieg im Jahr 2016 eine lange Leidenszeit. Nach sechs Spielzeiten in der Bezirksliga ging es zur Saison 2022/23 in die Kreisliga A, ehe nur ein Jahr darauf der B-Liga-Abstieg erfolgte. Nach zwei Saisons, die die Blau-Weißen auf dem vierten und siebten Rang beendeten, soll nun die Wende geschafft werden. Polat: „Wollen BWO wieder zurück zu altem Glanz bringen“

Einer, der maßgeblichen Anteil an der personellen Neu-Strukturierung des Vereins hat, ist Sportleiter Bahadir Polat. Der 43-Jährige hat es sich zum Ziel gemacht, den einstigen Landesligisten, der vor einigen Jahren noch zu den „besten Vereinen in Oberhausen“ gehörte, wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen: „Wir versuchen wieder positive Schlagzeilen auf die Tulpenstraße zu bringen, das war in den letzten Jahren nicht wirklich der Fall. Wir sind nach wie vor ein Traditionsverein und versuchen Blau-Weiß Oberhausen wieder zu altem Glanz zu führen“, wird der sportliche Leiter deutlich. Dazu beitragen soll auch der neue Chefcoach Roberto Gambino, der in der vergangenen Spielzeit noch für den FC Italia Oberhausen 2021 tätig war. Der erfahrene Übungsleiter, der auch schon den TSV Meerbusch in der Landesliga trainierte und dort viele Jahre in der Oberliga als Co-Trainer fungierte, soll nun also die Trendwende in Oberhausen schaffen. Sportleiter Polat hat diesbezüglich klare Ziele: „Wir können mit der letzten Saison nicht ganz zufrieden sein, trotzdem gibt es auch positive Aspekte. Wir haben die Mannschaft zusammengehalten und neue Transfers getätigt. Wir wollen nächste Saison richtig guten Fussball spielen und unter die ersten drei bis vier Teams kommen“, gibt Polat die Marschroute vor.