Der FV Biebrich 02 ist am kommenden Freitag bei Germania Okriftel gefordert.
Der FV Biebrich 02 ist am kommenden Freitag bei Germania Okriftel gefordert. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Nach schwacher Vorstellung in Breidenbach: 02er in Okriftel gefordert

02-Coach Nazir Saridogan blickt auf die Leistung seines Teams beim 1:1 gegen den FV Breidenbach zurück +++ Freitagabend in Okriftel Chance auf Wiedergutmachung

Wiesbaden. Der FV Biebrich 02, der am Wochenende spielfrei war, zeigte zuletzt beim 1:1 in Breidenbach „die schlechteste Saisonleistung“, so Trainer Nazir Saridogan. „Die weite Fahrt, das schlechte Wetter, nur 13 Mann im Kader und den Stau – all das lasse ich nicht als Grund gelten. Wir haben nicht viele Chancen gehabt, aber zwei Tausendprozentige“, sagt er rückblickend.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Am Freitag (20 Uhr) geht es zu Kellerkind Okriftel, das mit Sascha Amstätter (ehemals SV Wehen und SV Wiesbaden) einen neuen Trainer präsentiert hat. „Es wird eine Überraschung sein, wie sie auftreten werden“, erwartet Saridogan, der personell mehr Spielraum hat. Kengo Tabira und Nikos Iosifidis werden aber weiterhin verletzt fehlen. David Schug, der als Routinier der jungen Mannschaft helfen könnte, laboriert unverändert an Knieproblemen.

