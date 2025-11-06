Der FV Biebrich 02 ist am kommenden Freitag bei Germania Okriftel gefordert. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Nach schwacher Vorstellung in Breidenbach: 02er in Okriftel gefordert 02-Coach Nazir Saridogan blickt auf die Leistung seines Teams beim 1:1 gegen den FV Breidenbach zurück +++ Freitagabend in Okriftel Chance auf Wiedergutmachung

Wiesbaden. Der FV Biebrich 02, der am Wochenende spielfrei war, zeigte zuletzt beim 1:1 in Breidenbach „die schlechteste Saisonleistung“, so Trainer Nazir Saridogan. „Die weite Fahrt, das schlechte Wetter, nur 13 Mann im Kader und den Stau – all das lasse ich nicht als Grund gelten. Wir haben nicht viele Chancen gehabt, aber zwei Tausendprozentige“, sagt er rückblickend.

Morgen, 20:00 Uhr FC Germania Okriftel - FV Biebrich