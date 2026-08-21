 2026-08-17T04:56:09.060Z

Querpass

Nach schwachem Saisonstart: Trainer Simon Monzel hat ein Ass im Ärmel

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ist der SV Mehring noch nicht in der Kreisliga A9 angekommen.

von Lutz Schinköth · Heute, 01:38 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

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Simon Monzel
Simon Monzel

Der Start ist daneben gegangen: Bewegte sich das Aus im Kreispokal vor rund zwei Wochen bei Mitabsteiger SG Rascheid (3:4) noch im Rahmen, so drückte die 1:5-Heimschlappe gegen die SG Fidei zum Ligaauftakt beim SV Mehring schon mächtig auf die Stimmung. Die Partie am Samstag bei der SG Laufeld/Buchholz fiel wegen der starken Rauchentwicklung infolge des Großbrandes weiter nördlich zum Opfer. Ein Nachholtermin stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.