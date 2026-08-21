Nach schwachem Saisonstart: Trainer Simon Monzel hat ein Ass im Ärmel

Jan Niedenführ (FSV Tarforst), Noah Breidbach (Mosella Schweich), Carsten Cordier (SG Pölich/Detzem), Burak Sözen (berufsbedingt) und Nico Scholtes (zweite Mannschaft) sind nicht mehr dabei. Den Weg mit einheimischen Talenten weiterzugehen, ist für Monzel eine Herzensangelegenheit: „Die Youngster sind hungrig und extrem motiviert, dürfen aber auch mal Fehler machen. Sie benötigen noch Zeit zu reifen.“ Der Spielertrainer setzt bewusst auf schnelle, dynamische und ehrgeizige junge Leute, wie Jonah Welter, Alex Marxen, Till Kaufmann, Simon Schneider und Nils Schmitt. Auch der aus der A-Jugend des TuS Mosella Schweich zurückgekommene Tim Theo Herber habe sich schnell eingefügt, so Monzel. Matthias Frick kommt aus der eigenen zweiten Mannschaft.