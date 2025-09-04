Nach schwachem Beginn: Stammkräfte retten Neuried im Pokal

Letztendlich wurde Fußball-Kreisligist Neuried seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich am Dienstagabend in der zweiten Runde des Toto-Pokals, der Vorstufe des DFB-Pokals auf Kreisebene, souverän durch. Damit zogen die Grün-Weißen in die nächste Runde des Wettbewerbs ein.

So eindeutig wie das Endresultat gestaltete sich die Partie zu Beginn jedoch nicht – zur Pause führte der B-Klassist noch mit 1:0. Was die Startelf betrifft, hatte Neurieds Cheftrainer Thomas Hiechinger im Vergleich zu den ersten beiden Ligaspielen auf einigen Positionen rotiert. Der zweite Anzug der Würmtaler wusste allerdings nicht wirklich zu überzeugen. „Wir hatten viel Ballbesitz, der war aber nicht qualitativ. Wir sind nicht in die gefährlichen Räume gekommen. Da habe ich mir mehr Durchschlagskraft erhofft“, analysierte der Coach. Bosna i Hercegovina beschränkte sich hauptsächlich auf das Verteidigen und schlug in der 27. Minute eiskalt zu: Jasmin Arnautovic fing ein zu kurz geratenes Abspiel in Neurieds Hintermannschaft ab, setzte sich im Zweikampf durch und überlupfte TSV-Torhüter Nikolas Lukowicz sehenswert zum 1:0.

Beflügelt von der Führung, agierten die Gäste mutiger, Hiechinger sah sich deshalb gezwungen, noch vor der Pause personell zu reagieren. Mit Luka Milutinovic, Marko Ralic, Simon Prangenberg und Marcell Kallman kamen in der 40. Minute auf einen Schlag vier Stammkräfte ins Spiel. Weitere Korrekturen des Trainers in der Halbzeitpause machten sich im zweiten Spielabschnitt schnell bemerkbar: Neuried entfachte enormen Druck. Abdou Jarmaine drehte die Partie direkt per Doppelschlag. Nach seinem Elfmetertor zum 3:1 schnürte auch Abwehrboss Dragan Radojevic einen Doppelpack. Für den 5:1-Endstand sorgte Simon Prangenberg – ebenfalls per Strafstoß.