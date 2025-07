Nach Schreckmoment im Testspiel: 1860-Neuzugang Florian Niederlechner gibt Entwarnung

Wie Niederlechner selbst in einer Medienrunde am Samstag (12. Juli) mitteilte, handelt es sich lediglich um eine Prellung am Knie. „Ich wusste sofort, dass es nichts Schlimmes ist“, erzählte Niederlechner und betonte: „Ich gehe fest davon aus, dass ich am Mittwoch wieder ins Training einsteige“.