Nach Schockmoment: Kreisoberliga-Begegnung wird abgebrochen

Circa 25 Minuten waren auf dem Sportplatz in Ostrau absolviert, als sich Jim Louis Reichelt von den Gästen schwer verletzte. Knapp eine halbe Stunde lang war die Begegnung in der Folge zunächst unterbrochen, die Mannschaften in die Kabinen verschwunden, bis sich die Beteiligten auf einen Abbruch der Partie verständigten.

Auf eine FuPa-Anfrage zum Ausmaß der Verletzung und dem gesundheitlichen Zustand des Spielers wollte sich der Verein nicht äußern. Nur so viel schrieb die SG Eisdorf auf ihren Social-Media-Kanälen: "Jim, wir wünschen dir eine schnelle, gute Genesung. Halt die Ohren steif! Wir - die SGE Familie und dein Team - stehen hinter dir."

Mit der Wertung der Partie, die beim Stand von 0:0 abgebrochen wurde, wird sich nun das Sportgericht beschäftigen. Von einer Neuansetzung der Begegnung ist auszugehen. Dies dürfte für alle Beteiligten am Donnerstagabend in Folge der schweren Verletzung allerdings gewiss zweitrangig gewesen sein.