Nach Schock-Foul in Kreuzberg: Vereine äußern sich

Croatia Spieler Dayvin Rehberg in Aktion li – Foto: Ralf Seedorff

Der Spielabbruch zwischen dem BSV Dersim 1993 und S.D. Croatia Berlin hat ein bitteres Nachspiel. Croatia-Angreifer Dayvin Rehberg erlitt bei der folgenschweren Grätsche einen Schien- und Wadenbeinbruch und wurde bereits operiert. Während Croatia eine lange Sperre für den Gegenspieler erwartet, stellt sich der BSV Dersim hinter seinen Spieler

Die Partie war noch vor der Halbzeit beendet worden. Rehberg hatte das zwischenzeitliche 0:2 erzielt. Kurz vor dem Spielabbruch stand der Stürmer bei einer weiteren Aktion im Abseits. Trotz des bereits erfolgten Pfiffs des Schiedsrichters wurde er von einem Gegenspieler mit einer Grätsche zu Fall gebracht und blieb schwer verletzt liegen. Der Spieler des BSV Dersim sah für die Aktion die Rote Karte, anschließend wurde ein Rettungswagen gerufen. Das Spiel wurde nicht mehr fortgesetzt.

Nach dem Abbruch der Partie zwischen dem BSV Dersim 1993 und S.D. Croatia Berlin sind weitere Details zum folgenschweren Vorfall bekannt geworden. Croatia-Angreifer Dayvin Rehberg musste nach der schweren Verletzung operiert werden. Wie Croatia-Verantwortlicher Igor Caktas gegenüber FuPa bestätigte, erlitt der Offensivspieler einen Schien- und Wadenbeinbruch. Weitere Informationen zum Verlauf der Operation liegen bislang nicht vor.

SD Croatia und BSV Dersim äussern sich

Caktas erklärte gegenüber FuPa, dass er sich die Videoaufnahmen mehrfach angesehen habe. Für ihn sei es eine „völlig sinnlose Aktion“ gewesen. Auch Schiedsrichter Henrik Schmidt habe das Video angefordert. Dem Croatia-Verantwortlichen zufolge sei mit einer langen Sperre für den betroffenen Dersim-Spieler zu rechnen, dem offiziellen Urteil wolle er jedoch nicht vorgreifen.

Unklar ist weiterhin, ob es eine Strafanzeige geben wird. Laut Caktas liegt diese Entscheidung bei der Familie von Dayvin Rehberg.

Auch der BSV Dersim 1993 hat sich inzwischen zu dem Vorfall geäußert. Vereinsverantwortlicher Kadir Emre, der beim Spiel selbst nicht vor Ort war, erklärte gegenüber FuPa: „Schade, dass es passiert ist, es ist sehr traurig. Der Junge hat es nicht mit Absicht gemacht. Wir haben uns auf Social Media entschuldigt. Unsere Mannschaft wollte Dayvin Rehberg im Krankenhaus besuchen. Croatia hat das dankend abgelehnt. Wir werden das nachholen.

Dayvin Rehberg

SD Croatia

BSV Dersim

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