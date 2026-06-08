Nach Schlusspfiff gibt es beim TuS Kleines Wiesental kein Halten mehr

Meisterparty mit Abstecher nach Schopfheim: Tobias Wagner, Kapitän des TuS Kleines Wiesental, feiert den Durchmarsch in die Bezirksliga. | Foto: Gerd Gründl

Der TuS Kleines Wiesental lässt es nach der vorzeitig gewonnenen Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A West krachen. Der Tabellenzweite SV Schopfheim legt den Fokus auf die Aufstiegsspiele.

Benjamin Bechtel, der Trainer des TuS Kleines Wiesental, vermochte es seinen Spielern nicht zu verschweigen. Sein Gesichtsausdruck hatte ihn bereits verraten. Als die Mannschaft beim Stand von 4:1 gegen den FC Bad Bellingen II zum Pausentee gebeten wurde, stand bereits fest: Der TuS ist Meister und steigt – erstmals in der Vereinsgeschichte – in die Bezirksliga auf. Denn Verfolger SV Schopfheim war zuvor dem FV Lörrach-Brombach II mit 2:3 unterlegen.

„Trotzdem wollten wir die Partie anständig fertig spielen und den rund 300 Zuschauern etwas bieten“, so Bechtel. Der TuS war überragend gestartet und innerhalb von drei Minuten mit 2:0 in Führung gegangen. Das Anschlusstor der Bad Bellinger (36.) wurde umgehend mit zwei weiteren Treffern beantwortet.