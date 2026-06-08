Nach Schlusspfiff gibt es beim TuS Kleines Wiesental kein Halten mehr

Benjamin Bechtel, der Trainer des TuS Kleines Wiesental, vermochte es seinen Spielern nicht zu verschweigen. Sein Gesichtsausdruck hatte ihn bereits verraten. Als die Mannschaft beim Stand von 4:1 gegen den FC Bad Bellingen II zum Pausentee gebeten wurde, stand bereits fest: Der TuS ist Meister und steigt – erstmals in der Vereinsgeschichte – in die Bezirksliga auf. Denn Verfolger SV Schopfheim war zuvor dem FV Lörrach-Brombach II mit 2:3 unterlegen.
„Trotzdem wollten wir die Partie anständig fertig spielen und den rund 300 Zuschauern etwas bieten“, so Bechtel. Der TuS war überragend gestartet und innerhalb von drei Minuten mit 2:0 in Führung gegangen. Das Anschlusstor der Bad Bellinger (36.) wurde umgehend mit zwei weiteren Treffern beantwortet.
In der zweiten Halbzeit zeigte sich der Gastgeber – wie bereits im ersten Durchgang – zwar anfällig bei Eckballsituationen, legte aber selbst zwei Treffer zum 6:3-Endstand nach. Überragender Mann auf dem Platz war Michael Kuttler mit drei Toren und zwei Vorlagen.
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