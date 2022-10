Nach schlechtem Saisonstart: FC Birumut Ulm feuert Trainer Deniz Gök! Kommt dieser Schritt zu früh?

Dieser Schritt dürfte die Fans des FC, trotz durchwachsener Leistungen, dennoch überraschen: Erst im Juni diesen Jahres entschloss sich der Verein zu einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Trainergespann. Die Führung des Vereins war zufrieden und sah die sportliche Weiterentwicklung positiv, wie es in einem offiziellen Vereinsstatement im Frühsommer diesen Jahres hieß. (Quelle: Instagram)

Nun also die Kehrwende. Ab sofort wird der aktuelle sportliche Leiter und Spieler Anil Aslaner die Aufgaben an der Seitenlinie übernehmen und soll so das Momentum wieder auf die Seite der Ulmer holen. Die nächsten Wochen werden also zeigen, ob der Trainerwechsel fruchtet und das Ruder umgerissen werden kann.