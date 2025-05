Nach Schlägerei in Neuhadern: Polizei ermittelt gegen zwei Spieler

Neuhadern – Was als spannendes Relegationsspiel zwischen der SpVgg Feldmoching und dem FC Neuhadern begann, endete in einem Chaos. Die Polizei musste am Samstag (24. Mai) mit mehreren Streifenwagen anrücken. Gegen 17:10 Uhr alarmierte eine Zeugin den Notruf, wie das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung bekanntgibt. Der Grund: Sie hatte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Fußballspielern beobachtet.

Die Situation eskalierte, als sich der Streit in Richtung Kabinentrakt verlagerte. Augenzeugen berichten, dass es dort zu einer Schlägerei zwischen Spielern kam. Doch nicht nur die Spieler waren in die Auseinandersetzung verwickelt, auch einige Zuschauer mischten sich ein, was die Lage zusätzlich anheizte. Mehrere Beamte eilten zur Bezirkssportanlage in Neuhadern, um die Lage unter Kontrolle zu bringen, und blockierten im Anschluss die Kabinen beider Mannschaften.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzungsdelikten – Trainer Peric fassungslos

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten gegen die beteiligten Spieler. Die Ermittlungen zur Ursache und zum genauen Ablauf des Streits wurden vom Kommissariat 25 übernommen, um die Hintergründe der Ausschreitungen aufzuklären. Der Vorfall überschattet das sportliche Geschehen zwischen den beiden Münchner Vereinen und könnte neben strafrechtlichen auch sportrechtliche Konsequenzen für die beteiligten Spieler haben.

Bozo Peric, Trainer der SpVgg Feldmoching, zeigte direkt nach dem Spiel kein Verständnis über das Verhalten seines Teams: „Da bin ich auch von meiner Mannschaft enttäuscht, dass man sich da auf so etwas einlässt – egal wer der Auslöser war, ob wir oder der Gegner. Darüber müssen wir auf jeden Fall reden.“ Sein Team trifft bereits am Dienstag auf die SpVgg Altenerding. Der Sieger der Partie darf auch nächste Saison in der Bezirksliga spielen. (mg)