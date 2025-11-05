Nach Schimmelproblem: Vorfreude auf die Rückkehr nach Gustorf

Die Großsporthalle in Gustorf hat eine lange Tradition in Sachen Hallenmeisterschaften des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss. Abgesehen von einem mehrjährigen Gastspiel im TSV-Bayer-Sportcenter in Dormagen gingen dort die meisten der bislang 33. Endrunden des nach dem früheren Kreisvorsitzenden benannten Heribert-Cahsor-Gedächtnisturniers über die Bühne. Kein Wunder also, dass das Comeback mit neuem Konzept nach fünf Jahren Pause Anfang des Jahres dort stattfinden sollte. Daraus wurde zwar bekanntlich nichts, doch alle Beteiligten bekannten sich zu dem Austragungsort, wo sich nun vom 12. bis zum 18. Januar 2026 alles um den Budenzauber drehen soll. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, ein erstes Highlight ist die Gruppenauslosung am Montag, 17. November, zu der Vertreter aller 46 teilnehmenden Vereine eingeladen sind.

Dass es nicht schon Anfang des Jahres zu einer Rückkehr kam, hatte sich schon länger abgezeichnet, als Ende 2024 in der Gustorfer Halle ein Wasserschaden samt Schimmelbefall festgestellt worden war. Zunächst war die Grevenbroicher Stadtverwaltung samt Bürgermeister Klaus Krützen davon ausgegangen, dass das Malheur rechtzeitig behoben werden kann, doch daraus wurde letztlich nichts. Das war insofern besonders bitter, als das Turnier-Comeback nach der durch die Corona-Jahre eingeleiteten fünfjährigen Pause mit einem neuen Konzept auf die Location in Gustorf zugeschnitten war. Denn in Anlehnung an die seit Jahrzehnten überaus erfolgreichen Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaften sollten die Vorrunden und das große Finale innerhalb einer Woche an einem Standort durchgezogen werden.

Dafür war die Halle fest gebucht, dementsprechend groß war die Not beim Fußballkreis, dem ausrichtenden Verein SpVg Gustorf/Gindorf und der mit ins Boot geholten Event- und Marketing-Agentur von Marc Pesch. Denn im Rhein-Kreis eine Ersatzhalle zu finden, die vergleichbare Möglichkeiten bietet und für eine Woche frei ist, war nicht möglich. Letztlich lag die Lösung in einer Trennung: die Vorrunden gingen in der relativ kleinen Grevenbroicher Südstadt-Halle über die Bühne, die Endrunde im Neusser Hammfeld. „So wie es letztlich in Grevenbroich und Neuss gelaufen ist, waren wir sehr zufrieden“, erklärt der Kreisvorsitzende Dirk Gärtner auch mit Blick auf die starke Zuschauerressonanz und die tolle Atmosphäre während der Turniertage. Doch weil sich herausstellte, dass die Hammfeldhalle im Januar nicht für eine komplette Woche zu bekommen war, war schnell klar, dass es einen neuen Anlauf in Gustorf geben soll.