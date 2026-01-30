Nach Schermbeck-Trennung: Karagülmez wechselt in die Westfalenliga SSV Buer hat Trainerteam für 2026/27 festgezurrt von red · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Buer

Westfalenliga-Aufsteiger SSV Buer hat sich langfristig die Dienste des langjährigen Schermbeckers Timur Karagülmez (36) gesichert, der sich kürzlich mit SVS-Coach Engin Yavuzaslan überworfen hatte. Gleichzeitig hat das aktuelle Schlusslicht auch die Weichen im Trainer-Team gestellt. Oktay Güney (45), aktuell Chefcoach und Sportlicher Leiter, legt seine Ämter im Sommer nieder. Der aktuelle Co-Trainer Nedim Djuliman (40) wird auf seine Posten rücken und in der kommenden Saison von Karagülmez und Kadir Mutluer (46) unterstützt. Mutluer, aktuell spielender Co-Trainer, wird allerdings die Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Karagülmez kann eine lange und erfolgreiche Karriere vorweisen: Beim Gelsenkirchener Verein RWW Bismarck spielte er in der Jugend 15 Jahre. Über den damaligen Westfalenligisten SC Hassel (2008/09) ging es weiter in die Oberliga. Hier spielte er für den VfB Hüls, den FC Kray, den 1. FC Bocholt und zuletzt fünf Jahre für den SV Schermbeck. Zwischenzeitlich war er von 2014 bis 2019 im türkischen Profifußball unterwegs (2. und 3. Liga). Insgesamt kommt der offensive Mittelfeldspieler auf über 280 Spiele und 100 Tore in der Regional- und Oberliga. In Schermbeck war er Kapitän und spielender Co-Trainer, zog sich im Juli jedoch einen Kreuzbandriss zu. Jetzt ist der Bueraner wieder fit und soll die Rothosen zum Klassenerhalt führen.