Marcio Blank war Torgarant für Scherpenberg. – Foto: Markus Becker

Nach Saisonschluss: Die besten Torjäger nach Spielklasse In jeder Spielklasse sind sie heiß begehrt: Die Torgaranten, die Ballermänner, die mit ihrer Spürnase auch automatisch Punkte garantieren. FuPa hat sich die besten der Branche angeschaut.

Die üblichen Torjägerkrone konnten sich diese Namen in den meisten Fällen zum Saisonschluss abholen, doch im ligaübergreifenden Vergleich wird die Luft auch gerne schnell dünn. Über den besten Torjäger in der höchsten Amateurklasse am Niederrhein bestand schon früh keine große Frage mehr. Arne brillierte mit 34 Tore in 30 Auftritten für die SpVg Schonnebeck und darf nun sein Können in der Regionalliga West für Borussia Dortmund II unter Beweis stellen. Doch selbst die Fabelquote des hochtalentierten Jungspunds verblasst im Vergleich zu jener des Ex-Profis Samed Yesil. Der 31-Jährige überrollte mit Anadolu Türkspor Krefeld II die B-Liga und steuerte dazu schwindelerregende 95 Treffer bei. Doch auch ist in der kommenden Saison im neuen Vereinsdress unterwegs. Für ihn geht es die Düsseldorfer A-Liga zu Türkgücü Ratingen.

Oberliga Niederrhein

Arne Wessels brillierte in der Oberliga. – Foto: Marcel Eichholz

Neben Arne Wessels brillierte hier auch sein kongenialer Sturmpartner Conor Tönnies, der den Vizemeister zur neuen Saison ebenfalls Richtung Regionalliga verlässt. Das Duo wird sich wohl qualitativ gleichwertig ersetzen lassen. Besonders angesichts der zusammengenommen Scorer wird der Einfluss der beiden Top-Talente auf das Spiel der Essener erst deutlich. Beide kommen insgesamt auf 85 Scorerpunkte, bedeutet Schonnebeck als Team verzeichnete als mit großem Abstand beste Offensive nur 23 Treffer, bei denen die beiden Youngster nicht direkt ihre Füße im Spiel hatten. Doch jung und wendig ist keine zwingende Voraussetzung, um in der Oberliga auf eine gewisse Quote zu kommen. Mit 35 Jahren zeigt Pascal Weber weiterhin seinen Torinstinkt und wird auch in der kommenden Saison erneut angreifen.

Arne Wessels, SpVg Schonnebeck, 34 Tore in 30 Spielen

Conor David Tönnies, SpVg Schonnebeck, 25 Tore in 32 Spielen

Pascal Weber, VfB Hilden, 19 Tore in 33 Spielen

Daiki Kamo, SC St. Tönis 19 Tore in 34 Spielen Landesliga

Die Torquote von Fatlum Ahmeti (Bildmitte) geriet zum Saisonende ins Stocken. – Foto: Jacob Kingsley-Amuah

Auch Marcio Blank hat sich für höhere Aufgaben empfohlen. Nach zwei außerordentlich torreichen Spielzeiten in Scherpenberg wagt der 20-Jährige den Schritt zurück in die Oberliga. In seinem ersten Anlauf für den SV Straelen war er wohl nicht nicht ganz bereit, mit dem VfB Homberg trifft er mit Stefan Janßen auf den idealen Förderer und auch auf eine Mannschaft, die ideal auf seinen Spielstil zugeschnitten ist. Berkan Eken bleibt wiederum der Landesliga erhalten. Seine Leistungsexplosion in Rellinghausen war statistisch jedoch kaum abzusehen. Der 25-Jährige war mit ingesamt 30 Treffern auch beinahe für die Hälfte aller Tore von Rellinghausen alleine verantwortlich. Fatlum Ahmeti geriet für den FC Kosova zum Saisonschluss wiederum in eine Durstrecke und konnte den Absturz seines Klubs somit auch nicht abwenden. Marcio Blank, SV Scherpenberg, 31 Tore in 29 Spielen

Berkan Eken, ESC Rellinghausen, 30 Tore in 33 Spielen

Fatlum Ahmeti, FC Kosova Düsseldorf, 26 Tore in 33 Spielen Bezirksliga

Damian Vergara Schlootz (re.) war der Aufstieg mit 06/07 nicht vergönnt. – Foto: Bastian Beckers

Hier wird schon ordentlich geballert. Besonders in der Bezirksliga 5 standen offenbar die Scheunentore sperrangelweit offen. Ähnlich wie in der Torschützenliste hatte dort Niklas Wenderdel mit Rhenania Bottrop auch die Nase vor Damian Vergara Schlootz mit Sterkrade 06/07. Am Rande: Mit seiner Ausbeute steht Wenderdel auch landesweit in allen Bezirksligen auf dem ersten Rang. Marco Meyer kommt in seiner ersten Spielzeit für Sparta Bilk trotz seiner fortgeschrittenen 34 Jahre auf die beste Saisonausbeute seiner Laufbahn. Niklas Wenderdel, Rhenania Bottrop, 52 Tore in 33 Spielen

Marco Meyer, Sparta Bilk, 44 Tore in 34 Spielen

Damian Vergara Schlootz, SpVgg Sterkrade 06/07, 43 Tore in 31 Spielen *Unterhalb der Bezirksliga verwendet dieser Text (auch aus Fairnessgründen) ausschließlich die im DFBnet hinterlegten Daten Kreisliga A

Sechs Mal traf Platzek hier gegen Türkiyemspor. – Foto: Andre Peters

Man muss sich echt mit den Augen reiben, reichten Ismail Cakicis 57 Treffer letztlich nur für Platz sechs vom 1. FC Sport-Ring Solingen. Als ehemaliger Oberligaspieler ist der 36-Jährige hoffnungslos unterfordert und wird in der Folgesaison auch noch hoffen, dass damit der Teamerfolg einhergeht. Gelungen ist dies Marcel Platzek, der für RW Essen II Woche für Woche besser in Fahrt gekommen ist und in der Folgesaison in der Bezirksliga auftritt. Seit nunmehr zwei Spielzeiten musste die Profi-Zweitvertretung dabei keine einzige Pleite einstecken.

Ismail Cakici, 1. FC Sport-Ring Solingen, 57 Tore in 34 Spielen

Marcel Platzek, Rot-Weiss Essen II, 56 Tore in 27 Spielen

Mustafa Uzun, Genclerbirligi Opladen, 46 Tore in 32 Spielen Kreisliga B

Samed Yesil (am Ball war für seine Gegenspieler oft nur schwer zu greifen. – Foto: Ralph Görtz

Der zahlenmäßig beste Torjäger am Niederrhein fand sich in der B-Liga wieder. Die 100-Treffer-Marke war Samed Yesil letztlich nicht vergönnt, dennoch kann sich seine Ausbeute durchaus sehen lassen. Ahmet Büyüköztürk überflügelte in den finalen Wochen seinen Emrullah Bayhoca auch zahlenmäßig. Bayhoca wird in der kommenden Saison für Dostlukspor Bottrop in der Bezirksliga auftreten, während Büyüköztürk seinen Torinstinkt in der A-Liga für Hirschkamp prüfen darf. Samed Yesil, Anadolu Türkspor Krefeld II 95 Tore in 25 Spielen

Ahmet Büyüköztürk, 1. FC Hirschkamp, 65 Tore in 28 Spielen

Rolf Lenzen, TuS Gellep, 61 Tore in 28 Spielen Kreisliga C

Hovestadt ist eigentlich zu stark für die Kreisliga C. – Foto: Katharina Spättman