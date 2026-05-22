Nach Saisonende: Angelo Mazza verlässt die Spielvereinigung Flittard

Angelo Mazza verlässt Flittard am Saisonende – Foto: rheingerufen

Landesliga, Staffel 1: Noch drei Spiele sind für den Abstiegskandidaten Spielvereinigung Flittard zu absolvieren. Mit vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bleibt es spannend für die Mannschaft von Cheftrainer Angelo Mazza. Der 39-Jährige wird sich ab der kommenden Saison allerdings neu umschauen, denn der Übungsleiter verkündete seinen Abschied. Doch nicht nur Mazza wird den Verein verlassen - auch Co-Trainer Sandro Mirabelli und Torwart-Trainer Sandro Nicosia stehen vor neuen Aufgaben.

Vor der aktuellen Saison war das übergeordnete Ziel somit klar: Ein erneuter Ligaverbleib soll gefeiert werden um sich weiterhin in der Landesliga festsetzen zu können. "Ich wünsche mir eine ruhige Saison für mich und den Verein", sagte Mazza vor Beginn der Spielzeit.

Am 22. Spieltag der vergangenen Saison übernahm Mazza die Spielvereinigung Flittard. Zu diesem Zeitpunkt stand der Verein mit 20 Punkten und vier Zählern Rückstand auf das rettende Ufer auf dem letzten Platz. In den darauffolgenden neun Spielen sicherte sich der Cheftrainer sechs Siege mit seiner Mannschaft und feierte somit am letzten Spieltag den Klassenerhalt.

Der Vertrag von Mazza lief eigentlich bis zum 30. Juni 2027. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit gab der Übungsleiter nun jedoch seinen Abschied bekannt. "Es war alles andere als eine ruhige Saison. Wir hatten zwei Umbrüche zu meistern und hatten nur eine späte Kaderplanung nach dem Klassenerhalt erzielen können. Zudem hatten wir nicht viele Möglichkeiten punktuelle Wunschspieler zu bekommen", erklärte der 39-Jährige. Die erhoffte entspannte Spielzeit wurde es somit nicht für den Chefcoach.

Der Start in die Saison verlief derweil hoch erfreulich für Flittard. Nach vier Spieltagen stand die Spielvereinigung noch mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Nach 13. Spieltagen waren es noch acht Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Aktuell wird es allerdings eng für den Klassenerhalt des Vereins. Drei Spiele muss die Mannschaft von Mazza noch absolvieren - vier Punkte Rückstand sind es aktuell auf einen Nichtabstiegsplatz.

Trotzdem hat sich Mazza zu jeder Zeit wohl im Verein gefühlt. Auch die Vereinsleitung war überzeugt vom Chefcoach. "Die Verantwortlichen haben bis zuletzt bemüht mich vom Bleiben zu überzeugen, aber ich und mein Trainerteam haben uns entschieden den Verein im Sommer zu verlassen", erklärte der Übungsleiter. Doch nicht nur die Entscheidungsträger kämpften um den Verbleib von Mazza. "Die Mannschaft hat auch alles versucht und gehofft, dass ich bleibe. Wir sind ein unzertrennliches Band. Das Verhältnis zwischen Trainerteam und der Mannschaft war hervorragend", erklärte der Übungsleiter.

Doch nicht nur die Truppe hatte eine starke Bindung untereinander. "Ein großer Dank geht an mein Trainerteam. Mein langjähriger Co-Trainer Sandro Mirabelli, der auch vor einer neuen Aufgabe steht und wir das erste Mal nach sechs Jahren getrennt werden und mein Torwart-Trainer Sandro Nicosia, der ebenfalls ein neues Engagement ab Sommer angenommen hat. Beide waren mir immer stets loyal und zuverlässig und haben beide sportlich, wie auch menschlich eine Duftnote hinterlassen", äußerte der Cheftrainer über seine Kollegen.

Zukunft noch ungewiss

Die Berufung als Trainer will der 39-Jährige auch nach seiner Zeit in Flittard nicht aufgeben. Der Übungsleiter nahm zudem auch viel Aufwand für seine Passion in Kauf. "Ich betreibe viel Aufwand damit, vier Mal in einer Woche von der Eifel nach Köln zu fahren", verriet Mazza. Der gebürtige Kölner, der den Fußballkreis nie verlassen hatte, wird sich nun heimatnah orientieren und wird dort eventuell sein erstes Engagement starten. Angebote aus der Mittelrheinliga, Landesliga, sowie aus der Bezirksliga waren dabei - darunter auch sehr lukrative Angebote, die er alle ablehnte. Auch eine Anfrage aus dem NLZ sagte er ab um heimatnah seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. "Die Liga spielt dabei keine große Rolle, es soll aber ein ruhiges und ambitioniertes Umfeld sein, wo jeder seine Aufgaben hat um zielorientiert zu arbeiten und etwas zu entwickeln", erklärte der Chefcoach.

Abschließend sagte Mazza noch: "Ich habe den Verein Flittard mit Haut und Haaren gelebt und bin stolz für Grün-Gelb an der Seitenlinie gestanden zu haben und für eine unfassbare intensive Zeit. Jetzt gilt es Flittard in der Landesliga zu halten - dafür werde ich mit meiner Mannschaft und meinem Staff alles geben."

Wo es für den Trainer in der Zukunft noch weiter gehen wird, wird sich zeigen. Vorher blickt Mazza mit voller Vorfreude auf die letzten drei Liga-Partien mit Flittard. Am kommenden Spieltag geht es zum FV Wiehl. Ein Sieg ist mit Blick auf die Tabelle schon fast Pflicht für sein Team.