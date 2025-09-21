Nach Runkels 50-Meter-Hammer: Altenrath II holt ersten Saisonsieg

Mit 4:3 gewinnt der TuS Altenrath II gegen den FC Sankt Augustin. Yannic Runkel trifft zwei Mal - und einmal von der Mittellinie.
Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit vielen falschen Einwürfen, aber wenigen Torchancen. In der 32. Minute legte Patrick Schüller auf der linken Seite den Ball quer zum langen Pfosten, wo Enes Ören zum 1:0 einschob. Hinten hielt Daniel Fleischhacker, ausnahmsweise im Tor, den Kasten sauber.
Dort hätte er vielleicht bleiben sollen, denn kurz nach der Pause verlängerte er einen Schuss per Kopf unglücklich ins Tor. Der Torwart der zweiten Hälfte, Dennis Schüller, konnte den Ball nur noch an die Latte lenken, doch der Schiedsrichter sah den Ball hinter der Linie.
Yannic Runkel mit dem Doppelschlag nach der Pause
St. Augustin war besser im Spiel, doch Altenrath gelang das Tor: Ein flacher Freistoß von rechts wurde nach vorne abgewehrt, dort stand Yannic Runkel und netzte mit einem satten Schuss durchs Getümmel ein (70.).
Die Szene des Spiels ereignete sich in der 78. Minute: Altenrath hatte kurz zuvor den Ausgleich kassiert, da wies Yannic Runkel Jerome Riesen an, den Anstoß kurz auszuführen. In der Folge packte der Stürmer einen Weitschuss aus, der länger und länger wurde - der St. Augustiner Torwart verschätzte sich völlig und der Ball segelte zum 3:2 ins Tor.
TuS Altenrath II holt verdient den ersten Dreier der Saison
Dem Altenrather Spiel gab das Aufschwung. Patrick Schüller trieb den Ball über die rechte Außenbahn nach vorne und lupfte ihn über den Torwart. Der kam mit der Hand noch dran, doch Jerome Riesen schob zum 4:2 ein. In einer Druckphase verkürzte St. Augustin zum 4:3 (84.), doch der TuS verteidigte die Führung über die Zeit. Am Schluss stand der verdiente erste Saisonsieg.