Nach Runkels 50-Meter-Hammer: Altenrath II holt ersten Saisonsieg

Die Altenrather Abwehr stand meistens sicher, so wie bei diesem Freistoß. – Foto: Marius Fuhrmann

Mit 4:3 gewinnt der TuS Altenrath II gegen den FC Sankt Augustin. Yannic Runkel trifft zwei Mal - und einmal von der Mittellinie. Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit vielen falschen Einwürfen, aber wenigen Torchancen. In der 32. Minute legte Patrick Schüller auf der linken Seite den Ball quer zum langen Pfosten, wo Enes Ören zum 1:0 einschob. Hinten hielt Daniel Fleischhacker, ausnahmsweise im Tor, den Kasten sauber.

Das 4:2 - von hinten rauscht Jerome Riesen heran und schiebt den Ball ins Netz. – Foto: Marius Fuhrmann

Dort hätte er vielleicht bleiben sollen, denn kurz nach der Pause verlängerte er einen Schuss per Kopf unglücklich ins Tor. Der Torwart der zweiten Hälfte, Dennis Schüller, konnte den Ball nur noch an die Latte lenken, doch der Schiedsrichter sah den Ball hinter der Linie. Yannic Runkel mit dem Doppelschlag nach der Pause

St. Augustin war besser im Spiel, doch Altenrath gelang das Tor: Ein flacher Freistoß von rechts wurde nach vorne abgewehrt, dort stand Yannic Runkel und netzte mit einem satten Schuss durchs Getümmel ein (70.).

Nicht alles kann heute klappen, so wie Daniel Fleischhackers Kopfball. – Foto: Marius Fuhrmann