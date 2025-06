Nach Rückzug: Wie sich die SG Hoechst für die A-Liga aufstellt

Frankfurt. Es war die Schocknachricht im vergangenen Winter: Die SG Hoechst hatte kurz vor dem Start der Restrunde angekündigt, sich in diesem Sommer aus dem überregionalen Fußball zurückzuziehen, und das als damaliger Tabellenführer der Gruppenliga. Auslöser war der Tod des jahrzehntelangen Vereinsfunktionärs Heinz Knierim, über den im Verein (fast) alles zusammenlief. Knierims Sohn Marcel Hartmann, der 1. Vorsitzende im Verein, will nun die SG Hoechst stabilisieren - vorerst in der Kreisliga A.

Wenn aufgrund des Todes einer Person gleich der ganze Verein ins Wanken gerät, dann lässt sich auch für Außenstehende erahnen, welche Bedeutung Knierim für die SG hatte. "Er hat den Verein 24/7 gelebt. Er hatte Kontakte, ein großes Netzwerk an Sponsoren und als Rentner auch die Zeit, dieses Netzwerk zu pflegen. Viele Sponsoren haben sich nur ihm zuliebe noch bei der SG engagiert. Das Schicksal der SG war immer mit dem Schicksal meines Vaters verknüpft. Es war klar: Solange Heinz lebt, wird die SG noch auf diesem Niveau agieren können. Das Problem in dieser Hinsicht war auch, dass wir uns auf seinen Tod nicht vorbereiten konnten", sagt Knierims Sohn Marcel.

Eine Zukunft über den Sommer hinaus gab es in der Gruppeliga dennoch nicht: "Wir haben uns diese Entscheidung sicher nicht leicht gemacht", blickt Hartmann auf die vergangenen Monate zurück. Auch war zunächst unklar, in welche Liga die SG auf Kreisebene eingruppiert werden will. Letztlich entschieden sich die Verantwortlichen für die Einstufung zwei Klassen tiefer in der A-Liga. Was auch zur Folge hatte, dass die Hoechster Zweite in die B-Liga zwangsabsteigen musste.

Weniger Druck in der A-Liga

Aber warum ließ sich die SG gleich zwei Klassen abstufen und nahm so auch noch den Abstieg der Zweiten in Kauf? "Es stand früh fest, dass wahrscheinlich ein bis drei MTK-Mannschaften aus der Gruppenliga absteigen werden. In der kommenden Saison dürfte es in der KOL sieben, acht richtig ambitionierte Mannschaften geben. Da haben wir uns gesagt: Wir gehen lieber in die A-Liga, gewinnen ein paar mehr Spiele anstatt uns in der Kreisoberliga möglicherweise mehr Druck auszusetzen. Die SG Hoechst ist immer noch ein Name, da schauen die Leute drauf", sagt Hartmann.

Thomas Gräf neuer Trainer, dazu acht Neue

Und natürlich dürfte es auch viele interessieren, wie sich die neue SG-Mannschaft zusammensetzt. Trainer wird Thomas Gräf, der zuletzt beim FC Sulzbach wirkte und bereits als Spieler in Höchst kickte. "Wir hatten immer ein gutes Verhältnis, sind beim FV Neuenhain gemeinsam von der B- in die Gruppenliga durchmarschiert", erklärt Spielausschuss-Vorsitzender André Allendorf. Wenn es die Zeit erlaubt, engagiert sich auch Pero Miletic als Torwarttrainer. Co-Trainer wird Selim Mutlu, der zuvor Coach der Zweiten war und einen Großteil des bisherigen Teams bereits kennt. Denn das Kader-Grundgerüst bildet die "Zweite" aus der Vorsaison, die in der A-Liga auf Rang sieben abgeschlossen hatte und keinen Abgang verzeichnet.

Fünf aus der "Ersten" sind geblieben

Aus der Gruppenliga-Mannschaft sind die Antinac-Brüder Marius und Julien, Timo Iannetti, Mustafa Kara und Anthony Boko geblieben. Neu dazugekommen sind acht Spieler: Toni Miletic und Ufuk Kertel kommen aus Sulzbach, mit Adrien Antinac (zuletzt DJK Flörsheim) ist nun auch der dritte Bruder zurück am Stadtpark. Dazu kommen Raul (Spvgg. Griesheim) und Ruben Sanchez Mendez (Alemannia Nied), Mert (Germania Okriftel) und Tayfun Gürsoy (Türkgücü Frankfurt), Deniz Büyük (Fortuna Höchst) und Moritz Prager (FC Eddersheim). Amin Akachach wird aus der U19 in die Erste hochgezogen.

In der Vorstands-Crew engagieren sich neben Hartmann und Allendorf auch als neuer 2. Vorsitzender der langjährige Trainer und sportliche Leiter Mostafa Ichaoui, Jugendleiter Adil Ez-Zaidi sowie Mitglieder der SG Hoechst Classique, die ihre Unterstützung angeboten haben. Damit einer der großen Traditionsvereine des Kreises nicht von der Bildfläche verschwindet und möglicherweise bald wieder zumindest in der höchsten Klasse des Kreises spielt und weiterlebt. "So hätte es mein Vater gewollt", sagt Hartmann.