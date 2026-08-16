Nach Rückzug: Meerbusch II & Schiefbahn siegen klar, gute Aufsteiger

Sieg für Schiefbahn. – Foto: Michael Zöllner

Der Auftakt in der Kreisliga A Kempen & Krefeld hatte sportlich klare Gewinner, wurde aber vom kurzfristigen Rückzug des TSV Meerbusch III begleitet. Dadurch hatte der VfL Tönisberg II am 1. Spieltag frei und muss auf seinen ersten Auftritt warten. Auf dem Platz setzten vor allem der Bezirksliga-Absteiger TSV Meerbusch II und der SC Schiefbahn deutliche Akzente, beiden Teams ist nach ihren Auftritten viel zuzutrauen. Dazu feierten zwei Kreisliga-A-Aufsteiger gelungene Starts: SuS Schaag gewann klar gegen den SC Viktoria 07 Anrath, OSV Meerbusch II überraschte beim TSV Kaldenkirchen.

Der TSV Meerbusch II hat zum Auftakt ein klares Signal gesetzt und die Partie gegen TuRa Brüggen II nach Rückstand deutlich mit 5:1 gewonnen. Zunächst traf Milan Greupner für die Gäste und brachte Brüggen mit 1:0 in Führung (16.). Meerbusch II ließ zudem eine große Gelegenheit liegen, weil Andreas Lahn mit einem Foulelfmeter am Torwart scheiterte (30.). Kurz vor der Pause kam der Absteiger aber zurück: Florian Fonger erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:1 (45.+4). Danach kippte die Partie vollständig. Enno Maximilian Werling brachte Meerbusch direkt nach dem Seitenwechsel mit 2:1 nach vorne (47.), Jonas Christopher Doerkes erhöhte auf 3:1 (65.). In der langen Nachspielzeit legten Werling (90.+3) und Kasper Pawelski (90.+8) noch zwei Treffer nach. Meerbusch II ist damit erster Tabellenführer, Brüggen II startet mit Rang 17 in die Saison.

Der TSV Krefeld-Bockum II und der SSV Strümp haben sich zum Auftakt 1:1 getrennt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Theodor Kexel die Gastgeber mit 1:0 in Führung (56.). Der Vorsprung hielt allerdings nur sieben Minuten. Burhan Sahin traf für Strümp zum 1:1 (63.) und sorgte damit für die Punkteteilung. Für beide Mannschaften bedeutet das Ergebnis einen Start im Mittelfeld der Tabelle.

Der SC Rhenania Hinsbeck hat das Duell mit dem TIV Nettetal knapp mit 3:2 gewonnen und die ersten drei Punkte geholt. Linus Kunze brachte Hinsbeck früh mit 1:0 in Führung (6.). Nach der Pause legte Marius Wenzel das 2:0 nach (47.), doch Nettetal kam nur fünf Minuten später durch Joanis Parigoridis auf 1:2 heran (52.). Hinsbeck stellte den alten Abstand in der Schlussphase wieder her, weil Kunze mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte (79.). Der späte Anschluss durch Semih Ergin zum 2:3 (90.) machte das Ergebnis noch enger, änderte aber nichts mehr am Heimsieg. Hinsbeck startet dadurch auf Rang vier.

Der SC Niederkrüchten hat das Auswärtsspiel beim SC Waldniel mit 2:1 gewonnen und sich zum Start direkt in der oberen Tabellenhälfte eingeordnet. Dabei begann die Partie für Waldniel gut: Andrij Petik brachte die Gastgeber früh mit 1:0 in Führung (8.). Niederkrüchten antwortete noch vor der Pause. Leon Settele glich nach 29 Minuten zum 1:1 aus, anschließend drehte Noah Kehrberg die Begegnung mit dem Treffer zum 2:1 (41.). Nach dem Seitenwechsel fiel kein weiteres Tor mehr, sodass Niederkrüchten den Vorsprung behauptete und mit drei Punkten auf Rang fünf steht. Waldniel verpasst durch die Heimniederlage einen gelungenen Auftakt und startet auf Platz 13.

Der SuS Schaag hat als Aufsteiger einen starken Start hingelegt und den SC Viktoria 07 Anrath mit 4:1 geschlagen. Yannik Beskes brachte Schaag früh mit 1:0 in Führung (4.) und gab dem Aufsteiger damit sofort Sicherheit. Danach bauten Fynn Steuten (32.) und Tom Weidenfeld (36.) den Vorsprung noch vor der Pause aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Beskes erneut und stellte auf 4:0 (43.). Anrath kam nach dem Seitenwechsel durch einen Foulelfmeter von Tobias Engels nur noch zum 1:4 (61.). Schaag steht nach dem klaren Heimsieg auf Rang drei und hat als Aufsteiger direkt gezeigt, dass der Sprung in die Kreisliga A nicht zu vorsichtig angegangen wird. Anrath muss nach dem Fehlstart zunächst mit Platz 16 leben.

Der OSV Meerbusch II hat auswärts beim TSV Kaldenkirchen überrascht und als Aufsteiger mit 2:1 gewonnen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jan Kortmöller die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel mit 1:0 in Führung (47.). Kaldenkirchen reagierte schnell und kam durch einen Foulelfmeter von Jendrik Schwanitz zum 1:1 (53.). Die Partie blieb dadurch offen, bis Jan Tetzlaff in der 76. Minute erneut für OSV traf und den 2:1-Auswärtssieg sicherte. Für Meerbusch II ist das ein gelungener Start in die neue Liga, der den Klub auf Rang sechs bringt. Kaldenkirchen rutscht durch die Heimniederlage zunächst auf Platz 14 und verpasst es, den Auftakt vor eigenem Publikum positiv zu gestalten.

Der SC Schiefbahn hat beim FC Hellas Krefeld offensiv überzeugt und mit 5:2 gewonnen. Jens Seyferth brachte Schiefbahn mit 1:0 in Führung (15.), Bonko Smoljanovic glich für Hellas aus (29.). Danach traf Brian Drubel zum 2:1 für die Gäste (38.), doch Hellas kam nach der Pause durch Maurizio Garau Serra erneut zurück und stellte auf 2:2 (50.). Schiefbahn fand jedoch die deutlich stärkere Schlussphase. Seyferth brachte sein Team mit 3:2 nach vorne (55.), Drubel erhöhte auf 4:2 (83.) und Seyferth setzte mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 5:2 (90.). Schiefbahn steht nach dem ersten Spieltag auf Rang zwei und unterstreicht direkt, dass mit dem Klub zu rechnen ist. Hellas fällt trotz zweier eigener Treffer auf Platz 15 zurück.

Der Hülser SV und die DJK VfL Willich haben sich zum Auftakt 1:1 getrennt. Vladislav Kochoutine brachte Willich in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung (35.). Hüls fand nach dem Seitenwechsel die Antwort, weil Matthias Dohmen kurz nach seiner Einwechslung zum 1:1 traf (50.). Dabei sollte es bleiben.

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SSV Strümp - TSV Meerbusch II

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck

So., 23.08.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen

So., 23.08.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SuS Schaag

So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II

So., 23.08.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - Hülser SV

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld

So., 23.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfL Tönisberg II

So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel



3. Spieltag

So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Schiefbahn

So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - FC Hellas Krefeld

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp

So., 30.08.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath

So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - TIV Nettetal

So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Waldniel - OSV Meerbusch II

So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS Schaag - TuRa Brüggen II

So., 30.08.26 15:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten

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