Nach Rücktritt von Trainer „Futzi“ Schmitz: Kuckum verliert knapp in Oidtweiler

Kuckums Torwart Yannik Gillessen rettet vor Concordias Yasin Burbut (schwarzes Trikot). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Fußball-Bezirksliga: Mit dem Vorsitzenden Thomas Portz auf der Bank bezieht Niersquelle Kuckum die fünfte Niederlage in Serie. Beim 0:1 in Oidtweiler nutzt das Team seine Chancen nicht.

Fast sieben Jahre war Christian Schmitz, der von allen nur „Futzi“ genannt wurde, Trainer des SV Niersquelle Kuckum. Am Freitagabend, beim Auswärtsspiel des Fußball-Bezirksligisten bei Concordia Oidtweiler, stand Schmitz nicht an der Seitenlinie.

Rücktritt nach vier Niederlagen

Am Saisonende sollte ohnehin Schluss sein, aber Schmitz zog bereits am 22. März die Reißleine, unmittelbar nach der 2:3-Niederlage gegen die SG Stolberg trat der Coach zurück. Vier Pleiten in Folge im März waren zu viel. „Wir waren alle überrascht von seiner Entscheidung. Er wollte damit neue Energie im Abstiegskampf freisetzen“, erklärte Thomas Portz, Vorsitzender des SV Niersquelle und im Freitagsspiel auch der Interimstrainer.

An Energie mangelte es den Kuckumern am Freitagabend nicht, trotzdem setzte es in Oidtweiler die fünfte Niederlage am Stück. „Du wirst einfach nicht belohnt, wenn du unten drin stehst. Wir verlieren immer knapp, aber knapp ist auch verloren“, kommentierte Portz den Auftritt seines Teams.

In der Tat hätte Kuckum etwas mitnehmen können aus dem Baesweiler Süden. Nach guter Oidtweiler Startphase mit Chancen für Andre Hochmuth (4.) und Yasin Burbut, dessen Schuss Kuckums Keeper Yannik Gillessen stark parierte, hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten. Als Concorden-Schlussmann Moritz Bürger einen abgefälschten Schuss nur nach vorne abwehren konnte, hätte Benedict Krüger den Ball nur ins Tor „nicken“ müssen, sein Kopfball im Fallen ging aber über den Kasten (16.).

Einen gewaltigen Freistoß von Luca Faenger (35.) parierte Bürger per Faustabwehr. Selbst als Oidtweiler den Ball im Spielaufbau vertändelte und Patrick Knorn völlig allein vor Bürger stand, nahm Kuckum die Einladung nicht an – Knorn setzte die Kugel an den Außenpfosten (38.). „Die Jungs hauen sich rein, haben die letzten beiden Wochen super trainiert, aber uns fehlt einfach das letzte Fünkchen“, haderte Portz.

Zweifelsohne war die Concordia am Freitagabend das Team mit der gepflegteren Spielanlage – und am Ende auch mit der größeren Effizienz. Die Hausherren nutzten eben die eine Situation, die sich bot. Der Ball segelte von rechts in den Strafraum, wurde verlängert, aber Robin Switalla stand mit dem Rücken zum Tor – und brachte das Spielgerät aus der Drehung trotzdem irgendwie rechts unten ins Eck (53.).

Übernimmt Rothkranz früher?

„Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es mir total egal ist, wie wir das Spiel gewonnen haben. Das war mit Sicherheit nicht unsere beste Leistung, aber wir haben auch mal ein dreckiges Spiel gezogen“, sagte Oidtweilers Trainer Sven Schalge am Ende des Abends. Sein Team hatte mit der Führung im Rücken noch einige Halbchancen und eigentlich alles im Griff – bis zur letzten Minute. Der letzte hohe Ball segelte in den Oidtweiler Strafraum, und Benedict Krüger hätte den Ausgleich köpfen können, wenn nicht müssen.

„Man sollte nicht glauben, dass man solche Gegner im Vorbeigehen schlagen kann. Kuckum hat es gut gemacht, hat tief gestanden. Respekt an den Gegner, sie haben bis zur letzten Sekunde Vollgas gegeben“, erwies sich Schalge als fairer Gewinner. Und wie geht es in Kuckum weiter? Zur neuen Saison übernimmt Georg Rothkranz, einstiger Torjäger des SV Holzweiler in der Landesliga. Oder steigt er im Abstiegskampf sofort ein? „Wir werden die Köpfe zusammenstecken und überlegen, was das Beste ist“, kündigte Portz vor der zweiwöchigen Osterpause an und schickte eine Kampfansage hinterher: „Die Jungs haben im Kreis nach dem Spiel sofort gesagt: Wir geben nicht auf.“

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