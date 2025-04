Nach Rücktritt neues Engagement in Herne: Knappmann ist wieder da!

Vor zwei Monaten war der 44-jährige Coach Christian Knappmann beim Staffel 2-Westfalenligisten SC Westfalia Herne zurückgetreten. In Kürze wird er ein neues Engagement in Herne antreten: beim aktuellen Ligarivalen SV Sodingen, der jedoch vor dem Abstieg in die Landesliga steht. Die Verpflichtung von Knappmann zur Spielzeit 2025/26 gab der Verein am heutigen Ostersonntag bekannt.