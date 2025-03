Nach Rücktritt in Brünninghausen: Kevin Brümmer findet neuen Verein

Zur Saison 2025/26 wird sich Kevin Brümmer dem Brünninghauser Lokal- und Ligarivalen BSV Schüren anschließen. "Ich habe gerne eine Mannschaft um mich, wo ich weiß, dass genügend Potenzial da ist, um um etwas Positives zu spielen. Das sehe ich in der kommenden Saison gegeben. Das hat mich gepackt", sagt Brümmer den "Ruhr Nachrichten" .

Mehrere Vereine aus dem Ruhrgebiet sollen am ehemaligen Regionalliga-Stürmer der SG Wattenscheid 09 und des VfL Bochum II interessiert gewesen sein. So bestätigt Brümmer den "RN", dass sich Westfalenligist Wacker Obercastrop und die Dortmunder Bezirksligisten Westfalia Huckarde und Dortmunder Löwen beim 32-Jährigen erkundigt haben.

Doch ein Wechsel in eine untere Liga käme für Brümmer noch zu früh: "Ich bin wieder so gut wie bei 100 Prozent. Da würde ich meine Zeit schon noch gerne in den höheren Ligen verbringen. Das haben aber auch alle verstanden."