Nach Rückstand zwei Joker-Tore zum vierten Heimsieg in Folge

Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 8. Spieltag Samstag, 27. September 2025, 16 Uhr: ASV Michelfeld -TSC Pottenstein 2:1 (0:1) Die gastgebenden Oberpfälzer (fünftes Heimspiel in Folge, eine Niederlage und zuletzt drei Siege) liefen im Vergleich zum letzten Spiel vor neun Tagen gegen den TSV Elbersberg (4:1) mit vier Veränderungen in der Startelf auf – vom Stamm waren drei Mann (Max Zerreis, Julian Schäffner und Thomas Hofmann) aufgrund privater externer Termine voraussichtlich einmalig nicht dabei, Markus Schäffner (Kreuzbandriss am 24. August) und Nicolas Christl (Blinddarm-OP am 4. September) fehlen schon länger. Die Felsenstädter aus Oberfranken begannen mit der gleichen Elf wie vor einer Woche, aber hatten nur zwei Aushilfskräfte als Einwechselspieler dabei (der 39-Jährige Benjamin Dutz und Nicholas Dressel von der 2. Mannschaft) – neun potenzielle Erste-Mannschaft-Spieler standen nicht zur Verfügung.

Die Gastgeber begannen aktiv und strukturiert, aber im vorderen Spielfelddrittel fehlte die Präzision im Pass-Spiel sowie bei Flanken und die Durchschlagskraft im Zentrum, so dass es in den ersten 45 Minuten keine einzige nennenswerte ASV-Torchance zu notieren gab. Pottenstein war defensiv nicht groß gefordert, verteidigte konsequent und nutzte offensiv seine dritte Einschussgelegenheit per Abstauber im Fünfer (davor wurde ein Schuss an den Pfosten geblockt) nach einem Eckball durch Rechtsaußen Fabian Thiem-Förster zur verdienten Führung (19.). Davor zischte ein scharfer 25-Meter-Schuss relativ knapp rechts oben am Michelfelder Tor vorbei (8.) und nach einer Linksflanke nach innen flog ein Kopfball mit zu wenig Druck hinter der Kugel rechts vorbei (11.).

Nach dem Seitenwechsel ersetzte Leon Haberberger Daniel Meier (bisher drei Saisontore) auf der Mittelstürmer-Position und in einer zehnminütigen Überzahl-Situation aufgrund einer Zeitstrafe gegen die Gäste (47. bis 57.) gelang dem 2,00-Meter-Mann der Gastgeber per Abstauber am Fünfer auf Rechtsflanke von Jannik Friedl der Ausgleich (54.) – und vier Minuten vor Schluss schoss er auf Vorarbeit von Simon Zitzmann halblinks im Strafraum flach ins lange Eck ein. Die Gäste hatten noch zwei Halb-Chancen (22-Meter-Schuss von TSC-Spielertrainer Alexander Hofmann link s vorbei/69., nach einer Linksflanke Joker Benjamin Dutz kurz vor dem aufmerksamen ASV-Keeper Stefan Sattler/82.), aber den Lucky Punch setzte die Heimelf – sonst wäre ein Unentschieden für beide Teams auch okay gewesen. Liga-Top-Torjäger Sascha Bauernschmidt (TSC, sechs Tore) traf nicht, Leon Haberberger (ASV, letzte Saison 14 Einträge) schoss seine ersten beiden Saisontreffer – das war an diesem Samstagnachmittag auch der Unterschied. Michelfeld hat sich nach vier Siegen in Serie (alle zu Hause) oben in der Tabelle eingenistet, aber die nächsten Aufgaben werden nicht leichter – dann wohl wieder mit mindestens zwei personellen Alternativen mehr. Pottenstein (2024/25 zehn Mal mit ihrem „Lieblingsergebnis“ Unentschieden, in dieser Saison noch kein Remis) kann die vielen Fehlenden derzeit nicht komplett kompensieren, weshalb nach acht Spieltagen einige mögliche Punkte nicht geholt werden konnten.