Nach Rückstand zwei Joker-Tore zum vierten Heimsieg in Folge

Michelfelder Mittelstürmer-Wechsel brachte die Wende – intensive und abwechslungsreiche Partie hätte Remis verdient gehabt, Zuschauerresonanz wie erwartet (100 bis 150), gutes Fußball-Wetter (14 bis 15 Grad, wolkig, sonnig, kein Regen) – letzte Saison am 10. November 1:1
Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren
8. Spieltag
Samstag, 27. September 2025, 16 Uhr:
ASV Michelfeld -TSC Pottenstein 2:1 (0:1)
Die gastgebenden Oberpfälzer (fünftes Heimspiel in Folge, eine Niederlage und zuletzt drei Siege) liefen im Vergleich zum letzten Spiel vor neun Tagen gegen den TSV Elbersberg (4:1) mit vier Veränderungen in der Startelf auf – vom Stamm waren drei Mann (Max Zerreis, Julian Schäffner und Thomas Hofmann) aufgrund privater externer Termine voraussichtlich einmalig nicht dabei, Markus Schäffner (Kreuzbandriss am 24. August) und Nicolas Christl (Blinddarm-OP am 4. September) fehlen schon länger. Die Felsenstädter aus Oberfranken begannen mit der gleichen Elf wie vor einer Woche, aber hatten nur zwei Aushilfskräfte als Einwechselspieler dabei (der 39-Jährige Benjamin Dutz und Nicholas Dressel von der 2. Mannschaft) – neun potenzielle Erste-Mannschaft-Spieler standen nicht zur Verfügung.
Die Gastgeber begannen aktiv und strukturiert, aber im vorderen Spielfelddrittel fehlte die Präzision im Pass-Spiel sowie bei Flanken und die Durchschlagskraft im Zentrum, so dass es in den ersten 45 Minuten keine einzige nennenswerte ASV-Torchance zu notieren gab. Pottenstein war defensiv nicht groß gefordert, verteidigte konsequent und nutzte offensiv seine dritte Einschussgelegenheit per Abstauber im Fünfer (davor wurde ein Schuss an den Pfosten geblockt) nach einem Eckball durch Rechtsaußen Fabian Thiem-Förster zur verdienten Führung (19.). Davor zischte ein scharfer 25-Meter-Schuss relativ knapp rechts oben am Michelfelder Tor vorbei (8.) und nach einer Linksflanke nach innen flog ein Kopfball mit zu wenig Druck hinter der Kugel rechts vorbei (11.).
Nach dem Seitenwechsel ersetzte Leon Haberberger Daniel Meier (bisher drei Saisontore) auf der Mittelstürmer-Position und in einer zehnminütigen Überzahl-Situation aufgrund einer Zeitstrafe gegen die Gäste (47. bis 57.) gelang dem 2,00-Meter-Mann der Gastgeber per Abstauber am Fünfer auf Rechtsflanke von Jannik Friedl der Ausgleich (54.) – und vier Minuten vor Schluss schoss er auf Vorarbeit von Simon Zitzmann halblinks im Strafraum flach ins lange Eck ein. Die Gäste hatten noch zwei Halb-Chancen (22-Meter-Schuss von TSC-Spielertrainer Alexander Hofmann link s vorbei/69., nach einer Linksflanke Joker Benjamin Dutz kurz vor dem aufmerksamen ASV-Keeper Stefan Sattler/82.), aber den Lucky Punch setzte die Heimelf – sonst wäre ein Unentschieden für beide Teams auch okay gewesen. Liga-Top-Torjäger Sascha Bauernschmidt (TSC, sechs Tore) traf nicht, Leon Haberberger (ASV, letzte Saison 14 Einträge) schoss seine ersten beiden Saisontreffer – das war an diesem Samstagnachmittag auch der Unterschied. Michelfeld hat sich nach vier Siegen in Serie (alle zu Hause) oben in der Tabelle eingenistet, aber die nächsten Aufgaben werden nicht leichter – dann wohl wieder mit mindestens zwei personellen Alternativen mehr. Pottenstein (2024/25 zehn Mal mit ihrem „Lieblingsergebnis“ Unentschieden, in dieser Saison noch kein Remis) kann die vielen Fehlenden derzeit nicht komplett kompensieren, weshalb nach acht Spieltagen einige mögliche Punkte nicht geholt werden konnten.
Der Dritte ASV Michelfeld (letzte Saison Dritter, sechs Spiele, 13 Punkte, ein Zähler hinter dem Zweiten und sechs hinter dem Ersten) gastiert am gesetzlichen Feiertag Freitag, 3. Oktober, 16 Uhr beim Fünften SG SV Neuhaus/SV Plech (sieben, zwölf) zu einem Derby – die letzte Begegnung am Sonntag, 1. Juni endete in Michelfeld vor 245 Zuschauer 2:3. Der Sechste TSC Pottenstein (neun) erwartet nach einem spielfreien Wochenende am Sonntag, 12. Oktober, 15 Uhr die SG SV Neuhaus/SV Plech.
SR: Fritz Betzl (Eschenbach, SC Eschenbach/Opf., Gruppe Weiden).
Zuschauer: 120 (A-Platz).
Tore: 0:1 (19.) Fabian Thiem-Förster, 1:1 (54.) Leon Haberberger, 2:1 (86.) Leon Haberberger.
Besondere Vorkommnisse: Die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit betrug 2:23 Minuten.
Gelbe Karten: Akdemir (ASV Michelfeld); T. Hofmann, Bauernschmidt (beide TSC Pottenstein).
Zehn-Minuten-Zeitstrafe: Tim Hofmann (TSC Pottenstein) wegen Foulspiel (47.).
Torchancenverhältnis: 3:5 (zur Halbzeit: 0:3).
Eckballverhältnis: 6:5 (zur Halbzeit: 3:1).
ASV Michelfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Sattler – Metschl, Schwendner, L. Ficarra, Lehner, Akdemir, S. Zitzmann (86. St. Wiesneth), J. Friedl, Meier (46. Haberberger), Rieger, Gropp. Nicht eingesetzt: Schindler, Deml (ETW)
TSC Pottenstein (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Zagel – Ti. Hofmann, Jo. Helldörfer, Brunner, Schmitt, J. Stiefler, Al. Hofmann, M. Engelhardt (60. N. Dressel), Bauernschmidt (79. Dutz), M. Stiefler, Thiem-Förster (79. M. Engelhardt).
