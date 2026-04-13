Nach Rückstand: TSV Gilching dreht die Partie gegen Untermenzing Bezirksliga Süd von Tobias Huber · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Gilching bewies Moral und siegte gegen den FCU trotz Rückstand. – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Gilching siegt trotz zweier verletzter Stürmer mit 3:2 in Untermenzing. Die Moral der Mannschaft wird auf eine harte Probe gestellt.

Der Druck war riesengroß gewesen. Die Hoffnungen auf einen Ausrutscher des SV Planegg-Krailling hatten sich am Samstag nicht erfüllt, der Tabellenzweite hatte Rang zwei mit einem überraschend deutlichen 3:0 in Penzberg gefestigt. Umso mehr war der TSV Gilching-Argelsried am Sonntag bei der Wundertüte SV Untermenzing gefordert. Ein Punkt verlust beim Tabellenachten der Bezirksliga Süd wäre wohl gleichbedeutend mit dem Ende aller Hoffnungen gewesen. Und zur Pause sah es ganz danach aus, denn der zuvor in diesem Jahr so erfolgreiche TSV hatte eine erste Halbzeit zum Vergessen erlebt. Die Quote auf einen Sieg von uns lag bei 1:1000. Trainer Christian Rodenwald auf die Chancen seiner Elf zur Pause

Nach zwei frühen Gegentoren lagen die Gäste schnell durch einen Doppelpack von Lasse Wippert mit 0:2 hinten. Dazu verloren sie, ohnehin schon ersatzgeschwächt, mit Vinzenz Wolf (Zahnverlust nach Ellbogenschlag) und Manuel Eichberg ihre beiden Angreifer kurz vor der Pause durch Verletzungen. „Die Quote auf einen Sieg von uns lag bei 1:1000“, kommentierte TSV-Coach Christian Rodenwald. Aus einem Zwei-Tore-Rückstand hatte seine Mannschaft in dieser Saison noch keinen Dreier gemacht. „Mir war aber klar: Wenn wir ein Tor machen, geht noch was“, sagte Rodenwald. In der 64. Minute landete eine Freistoßflanke am langen Pfosten. „Der ist weg“, rief ein Untermenzinger deutlich hörbar über den Platz. Lucas Häusler hatte andere Pläne und versenkte den Ball sehenswert aus spitzem Winkel.