 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Nach Rückstand: SG Schneifel macht’s gegen Mülheim-Kärlich deutlich

Rheinlandliga: Eintracht II behauptet sich im Derby gegen Bitburg — Wittlicher Chancenwucher — Gute Arzfelder Halbzeit bleibt unbelohnt. BILDERGALERIE

von Vinzenz Anton / Alexander Krist · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Torraumszenen satt gab es im Spiel von Rot-Weiss Wittlich gegen den FV Rübenach. Am Ende siegten die Gastgeber glatt mit 3:0.
Torraumszenen satt gab es im Spiel von Rot-Weiss Wittlich gegen den FV Rübenach. Am Ende siegten die Gastgeber glatt mit 3:0. – Foto: Andreas Klein

Verlinkte Inhalte

Rheinlandliga
Eintr. Trier II
SG Arzfeld
FC Bitburg
FV Hunsrückhöhe Morbach

Eintracht Trier II – FC Bitburg 2:0 (1:0)