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Ligabericht
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Nach Rückstand: SG Schneifel macht’s gegen Mülheim-Kärlich deutlich
Rheinlandliga: Eintracht II behauptet sich im Derby gegen Bitburg — Wittlicher Chancenwucher — Gute Arzfelder Halbzeit bleibt unbelohnt. BILDERGALERIE
von Vinzenz Anton / Alexander Krist · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Torraumszenen satt gab es im Spiel von Rot-Weiss Wittlich gegen den FV Rübenach. Am Ende siegten die Gastgeber glatt mit 3:0. – Foto: Andreas Klein