Nach Rückstand: SG Schneifel macht’s gegen Mülheim-Kärlich deutlich

„Es war generell ein Spiel auf einem hohen Niveau. In den ersten 20 Minuten war es taktisch geprägt, dann bekommen wir mit dem 0:1 erst mal einen Dämpfer. Anschließend finden wir schnell wieder zu unserem Spiel und kommen mit zwei schnellen Toren auch richtig gut aus der Halbzeit“, sagte Stephan Simon, Trainer der Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.