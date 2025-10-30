Nach Rückstand: Oyten bejubelt Last-Minute-Sieg

Der TV Sottrum stellte den TV Oyten über weite Strecken vor große Probleme, konnte dem Druck des Tabellenzweiten in der Endphase allerdings nicht standhalten und musste sich trotz couragiertem Auftritts geschlagen geben.

Aufgrund der Witterungsbedingungen wurde die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz durchgeführt. Der TVS zeigte sich von dem umgewohnten Geläuf unbeeindruckt und setzte im ersten Abschnitt einige offensive Akzente. Einen dieser Vorstöße verwertete Sinan Reiter zum 0:1 (21.). Die spielstarken Oytener taten sich auch in der Folge schwer, fanden gegen einen diszipliniert verteidigenden Kontrahenten nur wenig Freiräume. In der zweiten Hälfte nahm der Druck zunehmend zu. In der 83. Minute gelang Vafing Jabateh schließlich der Ausgleich. Der TVO wollte mehr und erreichte sein Ziel spät. Es lief bereits die Nachspielzeit, als der eingewechselte Manuel Brzozowski das umjubelte 2:1-Siegtor erzielte.