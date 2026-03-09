Nach Rückstand: KSC dreht nach der Pause auf

Beifall fürs Team: Trainer Steven Toy (Kirchheim) gratuliert dem Team zu seiner Leistung. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Lange Zeit sah es ganz und gar nicht nach einem Erfolg für die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC aus, doch nach der Pause führten sie gegen den SV Aubing plötzlich mit 5:1 und steuerten dem Heimsieg entgegen. Die Kirchheimer suchten die Zuordnung, während die Aubinger gleich voll da waren, Ball und Gegner laufen ließen. Artin Shamolli scheiterte an KSC-Torwart Nicolas Beilhardt (4.), Leo Tomic zielte knapp rechts vorbei (6.), Beilhardt parierte auch gegen Alexander Rojek (13.), und Thomas Graml brachte die Gäste nach einem Eckstoß unbedrängt per Kopf in Führung (15.).

„Wir sind zunächst nicht ins Spiel gekommen und viel hinterhergelaufen“, stellt Kirchheims Trainer Steven Toy fest, der mitansehen musste, wie seine Schützlinge immer wieder Löcher stopfen mussten und auch bei den zweiten Bällen das Nachsehen hatten. Der Aufsteiger kombinierte sich weiter sicher durchs Mittelfeld und besetzte konsequent die Flügel. Doch viele der gut vorbereiteten Angriffe verebbten.