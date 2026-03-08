Nach Rückstand in Vegesack: JFV siegt mit starker Teamleistung

– Foto: Jörg Struwe

Erfolgreicher Rückrundenauftakt: Die U19 des JFV A/O/B/H/H gewann in der Regionalliga mit 5:2 (3:1) beim JFV Bremen. Für die stark aufspielenden Gäste trafen Niels Volckmer, Jaron Kaiser, Jason Marahrens, Laurens Otten und Jonatan Wloch.

Trainer Matthias Stemmann zog nach den 90 Minuten ein zufriedenes Fazit. „Es war hier in Bremen nicht einfach für uns. Aber meine Mannschaft hat eine gute Intensität gezeigt, und vor allem in der zweiten Hälfte gute spielerische Lösungen gefunden.“

Nach dem Führungstor der Bremer war es zunächst aufseiten des JFV Niels Volckmer, der nach einem Eckball per Kopf zum 1:1 ausgleichen konnte.

Wenig später erzielte Jaron Kaiser nach einem Freistoß von Moritz Kröger den zweiten Treffer für die Gäste, und noch vor der Pause gelang Jason Marahrens nach einem schönen Spielzug über Neuzugang Joel Meibohm und Lenn Pauly das 3:1.

Letztes Tor der Gastgeber ist ein „kleiner Schönheitsfehler“

Wieviel Talent und Klasse in der Stemmann-Elf steckt, zeigte insbesondere die zweite Hälfte. Laurens Otten erhöhte nach einem Pressschlag aus dem Gewühl heraus auf 4:1 für das stark aufspielende Team aus dem Elbe-Weser-Dreieck und der eingewechselte Jonatan Wloch traf auf dem kleinen Platz im Bremer Stadtteil Vegesack noch zum 5:1.

Den abstiegsbedrohten Gastgebern gelang mit einem abgefälschten Schuss zumindest noch das 2:5. „Das war am Ende ein kleiner Schönheitsfehler“, so Stemmann. „Insgesamt hat mein Team hier eine gute Mannschaftsleistung gezeigt.“