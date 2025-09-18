Nach Rückstand Heimsieg in der Nachspielzeit

Nach 45 Minuten hätte es 1:3 für den im Konterspiel durchaus gefährlichen Tabellenletzten stehen können (nach einer Rechtsflanke Mittelstürmer Michael Kiesl mit der Fußspitze am Fünfer gegen ASV-Keeper Luca Deml/12., der schnelle Daniel Körber halbrechts frei am Sechzehner mit einer anschließenden Parade vom guten Michelfelder Torhüter/45.+3) – die 0:1-Gästeführung war verdient, erzielt von Unterschiedsspieler David Körber, schnell reagierend per zielstrebigen und platzierten Nachschuss nach einem von ihm verschossenen Elfmeter (Simon Brendel foulte ihn halbrechts in der Box). Michelfeld II hätte durch Mittelstürmer Marco Wöhrl früh (6.) in Führung gehen können, doch er traf zentral im Sechzehner (nach einer Rechtsflanke des fleißigen Robin Popp) die Unterkante der Latte – sonst zeigte die ASV-Reserve in der ersten Halbzeit aber wenig bis Nichts von ihrem potenziellen Können aus mehreren Gründen.

Nach dem Seitenwechsel war mit insgesamt drei Auswechslungen mehr Qualität und Einsatzbereitschaft bei der Heimelf zu sehen, Jakob Küffner (nach einem Steckpass wehrte der gute Gäste-Torhüter einem 15-Meter-Schuss ab/57.) und Robin Popp (nach einem Steilpass halbrechts frei vor dem Keeper, der klasse parierte/73.) scheiterten zunächst am Gäste-Torhüter Tobias Grimme, ehe Julian Thumbeck per Elfmeter (der halblinks in den Sechzehner sprintende Robin Popp wurde dort klar gefoult) spät in der 86. Minute zum Ausgleich traf, Stephan Wiesneth aus halblinker Position haarscharf flach am langen Pfosten vorbeizielte (90.+3), aber Robin Popp einen 17-Meter-Freistoß technisch raffiniert ins rechte obere Eck zum Siegtor zwirbelte. Der Elbersberg II, der sich phasenweise nicht wie ein punktloser Tabellenletzter präsentierte, verpasste noch zwei Möglichkeiten auf ein mögliches zwischenzeitliches 0:2 (Michael Kiesl am Sechzehner zu zentral auf den Torhüter gezielt/63. und von einer scharfen Kiesl-Freistoßflanke von rechts in den Strafraum ließ sich der aufmerksame ASV-Torhüter Luca Deml nicht überwinden/68.). Fazit: Wenn der TSV Elbersberg II in der ersten oder zweiten Halbzeit das mögliche 0:2 erzielt hätte, wäre er nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die TSV-Reserve endlich in dieser Saison punktet – letzte Saison waren es als Zehnter immerhin 24 Zähler. Michelfeld II kann auf die zweite Halbzeit aufbauen, muss sich über die gesamten 90 Minuten betrachtet in einigen Bereichen verbessern und an sich arbeiten, um wieder an das gute Niveau und die Erfolgsserie der vergangenen Saison anzuknüpfen. Dieses Mal halfen zwei bis vier Akteure dankenswerterweise, aber auf teilweise ungewohnten Positionen aus. Fünf Stammkräfte werden demnächst zurückerwartet, die den Spielfluss wieder erhöhen könnten.