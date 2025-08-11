Nach Rückstand: Dornacher Energieleistung sorgt für drei Punkte

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben sich im Auswärtsspiel beim SV Hallbergmoos-Goldach nach schwachem Beginn mit einer beeindruckenden Energieleistung zurückgemeldet. „Nach dem zweiten Gegentor sind mir zwei Gedanken durch den Kopf gegangen: Entweder es wird so richtig bitter oder wir fangen uns!“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl, der mit seinen Schützlingen schließlich einen verdienten 4:2-Erfolg bejubeln durfte.

Dass es so kommen würde, war angesichts der Anfangsphase der Partie nicht unbedingt zu erwarten: Der Aufsteiger kam nicht in die Zweikämpfe, fand in keinem Mannschaftsteil seine Ordnung und konnte nach 20 Minuten froh sein, nicht schon deutlicher als 0:2 hinten zu liegen. SVD-Keeper Dominik Bertic musste sich früh strecken, um Schlimmeres zu verhindern (3.), dann ging ein Freistoß knapp vorbei (10.), und Carl Opitz setzte den Ball an die Latte (12.), ehe Moritz Sassmann (18.) und Tobias Krause (20.) jeweils auf Vorarbeit von Arian Kurmehaj mit einem Doppelschlag für die furios startende Heimelf trafen.

Wastl: „Wir waren nicht griffig, haben vorne keine Anspielstationen gefunden, hatten ein Riesenloch zwischen Sechsern und offensiven Mittelfeldspielern – machen dann aber praktisch aus dem Nichts das Anschlusstor.“ Markus Buck stand nach einer Flanke von Simon Hamdard am langen Pfosten goldrichtig (29.). Bis dahin war es von Dornacher Seite nur bei Torannäherungen von Manuel Ring (11.) und Felix Partenfelder (27.) geblieben, aber mit dem Treffer ging ein Ruck durch die Mannschaft.