Nach Rückstand: Denklingen rettet einen Punkte gegen Ohlstadt Bezirksliga Süd von Christian Heinrich · Heute, 10:30 Uhr

Brachte den VfL wieder zurück ins Spiel: In der 83. Minute erzielte Simon Ried (in Weiß) den Anschlusstreffer zum 1:2. Sieben Minuten später erzielte Hannes Rambach den Ausgleich. – Foto: Holger Wieland

Ein Doppelschlag in den Schlussminuten beschert dem VfL Denklingen das 2:2. Doch das achte Unentschieden bringt kaum Entlastung im Abstiegskampf.

Die Kicker des VfL Denklingen haben sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd noch nicht aufgegeben. Obwohl der VfL Denklingen eine Viertelstunde vor Schluss gegen den SV Ohlstadt bereits mit 0:2 hinten lag, erkämpfte er sich auf den letzten Drücker noch ein respektables 2:2-Unentschieden. Angesichts des Spielverlaufs wirkt das späte Remis für die Hausherren wie ein Sieg. Allerdings fungierte die Elf von Trainer Christoph Schmitt gegen einen Mitkonkurrenten aus dem Tabellenkeller erneut nur als Punktelieferant. Bereits eine Woche zuvor hatte sie dem SV Raisting bei ihrer 1:7-Demütigung auf die Füße geholfen. Zehn Spieltage vor dem Saisonfinale ist der VfL auf den 13. Rang abgerutscht. Immerhin: In dieser Saison gibt es nur einen direkten Absteiger. Und dennoch wird es für die Denklinger schwer, sich aus den Relegationsplätzen ins gesicherte Mittelfeld zu kämpfen – obwohl der Abstand mit nun fünf Punkten geringfügig geschmolzen ist. Denn gleich vier Vereine aus jeder der drei oberbayerischen Bezirksligen müssen im Mai nachsitzen.

Remis Nummer acht für den VfL Der große Befreiungsschlag nach der Winterpause lässt aber weiterhin auf sich warten. Es war bereits das achte Unentschieden, das der VfL in dieser Saison einstecken musste. Keine andere Mannschaft in der Liga kommt auf eine so hohe Quote. Auch wenn die Zahlen bislang gegen den Abstiegskandidaten sprechen: Der große Zusammenhalt und die Moral der Denklinger lassen im Kampf um den Klassenerhalt weiter auf eine Trendwende hoffen. Das Debakel von Raisting war noch nicht ganz verdaut, da mussten die Platzherren bereits den nächsten schweren Happen verkraften. Nach einer knappen Viertelstunde brachte Maximilian Schwinghammer den Gegner aus dem Werdenfelser Land mit 1:0 in Front. So sehr sich die Gastgeber auch bemühten, an der Führung des Sportvereins konnten sie erst einmal nicht rütteln. Die Lage verschärfte sich, als Maximilian Schwinghammer eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff mit seinem zweiten Treffer noch das 2:0 gelang. Die Partie schien gelaufen.