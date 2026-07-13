Nach Rückstand: Bad Heilbrunn holt Remis gegen Miesbach

Immer wieder gefährlich für den gegnerischen Kasten: Der Heilbrunner Offensivmann Dominik Hoch (re.). – Foto: Ewald J.Scheitterer

Trotz des Vorsprungs zur Pause trat der Vertreter aus der benachbarten Bezirksliga Ost keinesfalls überlegen auf. So fielen die Gegentreffer nach Fehlern auf Seiten der Gastgeber. Auch Heilbrunn hatte seine Möglichkeiten. Da Lang in Folge der engen personellen Lage seine Defensive erneut neuformieren musste, begannen die Hausherren zunächst mit einer Viererkette. Dort war auch der an der Hand verletzte Torhüter Henri Werneburg im Feld eingesetzt und schlug sich wacker.

„Das Spiel ist noch lange nicht verloren“, versuchte Coach Walter Lang seine Mannschaft in der Halbzeit-Pause aufzumuntern. Da lag man am Samstag gegen den Bezirksligisten SV Miesbach noch mit 0:2 zurück. Doch er sollte Recht behalten: Nach Treffern von Tobi Bauer (50.) und Max Feirer (82.) schafften die Heilbrunner im Testspiel noch ein 2:2-Remis.

Nach 45 Minuten entschloss sich der HSV-Trainer zu einer taktischen Umstellung, die er mit einem Dreierwechsel einleitete. Es kamen Niko Hornacek, Max Schnitzlbaumer und Tobias Bauer auf das Feld. Vor allem letztere Einwechslung machte sich sofort bezahlt: Bauer schloss eine schnelle Ballstafette mit dem Anschlusstreffer ab. Da Heilbrunn jetzt mit zwei Dreierketten hinten agierte, wurden nicht nur die Miesbacher Angriffsbemühungen zumeist entschärft. Auch gelang es immer wieder, aus der kompakten Defensive heraus mehr Druck nach vorn aufzubauen. „Das haben die Burschen ganz gut gemacht, wobei dies bei den hohen Temperaturen gar nicht so leicht war“, hatte Lang beobachtet.

Miesbach versuchte auch im Verlauf der zweiten Spielhälfte, immer wieder mit Kurzpassspiel zum Erfolg zu kommen. Das sah zum Teil recht ordentlich aus. Doch spätestens am HSV-16er waren die Gäste mit ihrer Weisheit am Ende, und die Bälle wurden sichere Beute der jetzt dichter gestaffelten Defensive. Die Hausherren hingegen setzten mehr auf lange Bälle in die Spitze, wobei hier Hornacek, Max Feirer und Dominik Hoch immer wieder für Gefahr sorgten. Beim Ausgleichstreffer setzte sich Feirer im Sprint auf das Miesbacher Tor kraftvoll durch und schob das Spielgerät ins leere Gehäuse (82.). Den Wiedereinstand nach seiner sehr langen Pause nach Kreuzband-Riss durfte noch Benedikt Specker feiern (75.).

„Unser Spiel war schon in Ordnung. Das haben die Buam gut gemacht“, urteilt Lang zufrieden. Dabei bezeichnete er das 2:2 auf Grund der zweiten Spielhälfte als „durchaus verdient“.