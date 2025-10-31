Nach Rückschlag gegen Berg: Murnau trifft auf Überteam Geretsried II

Der TSV Murnau II empfängt die Geretsrieder Reserve. Nach dem Aufstieg kassierte der TSV eine Klatsche gegen den TuS. Jetzt steht das Wiedersehen an.

Murnau – Kapp drei Monate ist es her, da debütierte die zweite Mannschaft des TSV Murnau nach ihrem Aufstieg in der Kreisliga. „Damals sind wir gleich auf einen Gegner getroffen, der uns gezeigt hat, wie hoch in dieser Klasse die Messlatte liegt“, erinnert sich Stephan Bierling noch gut an die 0:4-Klatsche beim TuS Geretsried II. Am Samstag (16 Uhr) stehen sich die beiden Mannschaften nun erneut gegenüber, deshalb dient das Duell auch durchaus als Gradmesser, wie weit sich die Murnauer Fußballer inzwischen akklimatisiert haben.

Denn der Gegner gehört weiterhin zu den besten, was diese Kreisliga zu bieten hat. Mit fünf Punkten Vorsprung thront die Geretsrieder Reserve an der Spitze und strebt mit aller Macht in die Bezirksliga, wenn nicht die Erste Mannschaft in die Landesliga absteigt. „Sie führen die Liga völlig zu Recht ziemlich überlegen an“, betont TSV-Trainer Bierling.

Dementsprechend erwartet Bierling auch einen Gegner, der vor Selbstbewusstsein strotzt. „Immerhin hat er noch keine einzige Niederlage einstecken müssen.“ Mut macht dem Coach, dass sich seine Truppe gegen die anderen Topteams oft gut verkauft hat. Gegen Waldram (2:3) und Peiting (1:2) war man nah an einem Punktgewinn dran, gegen Lenggries und Münsing verbuchte sie jeweils ein Erfolgserlebnis. Doch zuletzt gab es mit der 0:4-Klatsche gegen Berg einen ersten Rückschlag in der Entwicklung der Murnauer Talente. Deshalb warnt Bierling: „Wir müssen versuchen, Geretsried nicht ins Laufen kommen zu lassen.“

Ob er auf seinen Bruder Josef und Dawit Muras zurückgreifen kann, stellt sich erst kurzfristig heraus. „Josef hat Probleme mit dem Knie und Muras ein lädiertes Sprunggelenk.“ Immerhin dürften erneut zwei bis drei Spieler aus der Ersten Mannschaft das Team unterstützen.