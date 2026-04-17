 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Nach Rückschlägen: Wer zeigt eine Reaktion?

Der Spitzenreiter will nach der jüngsten Niederlage reagieren, während Lauingen-Bornum nach deutlicher Pleite Wiedergutmachung anstrebt

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 2
Lauingen
Lehndorf

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 steht der Lehndorfer TSV vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe beim SV Lauingen-Bornum. Die Rollen scheinen auf den ersten Blick klar verteilt – doch beide Teams gehen mit Rückschlägen im Gepäck in die Partie.