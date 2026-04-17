Nach Rückschlägen: Wer zeigt eine Reaktion?

Der SV Lauingen-Bornum rangiert mit 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld auf Platz sieben. Das Team zeigt sich insgesamt stabil, mit ausgeglichener Bilanz und leicht positivem Torverhältnis (41:37).

Wenn der Tabellenführer beim Siebten antritt, spricht die Statistik zunächst eine eindeutige Sprache: Der Lehndorfer TSV führt das Klassement mit 52 Punkten aus 22 Spielen souverän an und stellt mit 86 Treffern die mit Abstand beste Offensive der Liga.

Für den Lehndorfer TSV setzte es am vergangenen Spieltag eine überraschende 4:6-Niederlage gegen den VfL Leiferde. Trotz vier eigener Treffer offenbarte der Ligaprimus ungewohnte Defensivprobleme und kassierte mit sechs Gegentoren so viele wie selten in dieser Saison.

Doch ein Selbstläufer dürfte die Partie für den Spitzenreiter nicht werden – auch weil beide Mannschaften zuletzt unerwartete Rückschläge hinnehmen mussten.

Die Partie wirft Fragen auf – insbesondere mit Blick auf die Stabilität der Hintermannschaft. Im Titelrennen könnte sich der komfortable Vorsprung bei weiteren Ausrutschern schneller verringern als erwartet.

Auch der SV Lauingen-Bornum reist mit einem deutlichen Negativerlebnis in die Partie. Die Mannschaft unterlag beim MTV Hondelage klar mit 1:5 und offenbarte dabei vor allem in der Defensive erhebliche Lücken. Nach zuvor wechselhaften Ergebnissen steht das Team nun vor der Herausforderung, gegen den Tabellenführer wieder zu kompakter Ordnung zurückzufinden.

Im ersten Aufeinandertreffen der Saison setzte sich der Lehndorfer TSV mit 2:0 durch. Konradt brachte sein Team in der 34. Minute in Führung, Vogel sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Die damalige Partie verlief über weite Strecken kontrolliert zugunsten des Tabellenführers – ein Szenario, das sich aus Sicht der Gäste nun wiederholen soll.

Unterschiedliche Zielsetzungen

Während der Lehndorfer TSV klar auf Meisterkurs liegt und sich keine längeren Schwächephasen erlauben will, geht es für Lauingen-Bornum vor allem darum, die solide Mittelfeldposition zu festigen. Gerade gegen Topteams hat der Aufsteiger in dieser Saison jedoch bereits mehrfach seine Wettbewerbsfähigkeit angedeutet.

Die Partie am 19. April steht für beide Teams im Zeichen der Wiedergutmachung. Lehndorf will seine Spitzenposition untermauern und eine Reaktion auf die torreiche Niederlage zeigen. Lauingen-Bornum hingegen hofft auf eine stabile Leistung, um dem Favoriten Paroli zu bieten.