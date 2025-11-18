Nach Rudelbildung: Sportgericht verhängt Sperren

Der Eklat um die Faustschläge beim Spiel Schwarz-Weiß 06 gegen den FC Bosporus Düsseldorf hat weitreichende Folgen: Sperren, Geldbußen und eine Spielwertung. Laut Urteil trägt Schwarz-Weiß die Verantwortung für den Abbruch – Bosporus wird für Zuschauerverfehlungen bestraft.

Vor zwei Wochen war die Kreisliga-A-Partie zwischen dem SCSW und dem FCB abgebrochen worden. In der Nachspielzeit war es nach einem Foulspiel vor der Trainerbank der Gäste zu einer Rudelbildung. In dieser kam es dann auch zu Faustschlägen, wie der Schiedsrichter in seinem Sonderbericht notiert hatte. Die Spieler des SC Schwarz-Weiß hatten sich daraufhin geweigert, weiterzuspielen. Nun landete der Fall vor dem Kreissportgericht.

Dieses kam zu folgendem Ergebnis: Tijan Saidy Sally wurde bereits vor der mündlichen Verhandlung bis zum 2. Dezember gesperrt. Das Sportgericht änderte diese Sperre wegen einer groben Unsportlichkeit auf vier Spiele. Damit fehlt Saidy den Bilkern ein weiteres Spiel bei Türkgücü Ratingen am 7. Dezember. Sinan Korkmaz, der ebenso die Rote Karte erhalten hatte, wurde wegen einer Unsportlichkeit für zwei Spiele gesperrt. Zudem wurde der FC Bosporus für das Verhalten seiner Zuschauer zu einer Geldstrafe von 300 Euro verdonnert, außerdem muss der Klub die Kosten des Verfahrens (90 Euro) sowie die Auslagen des Schiedsrichters (13 Euro) bezahlen.