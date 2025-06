Nach Rott-Rückzug: Spich-Reserve darf wieder hoffen

Alles deutete auf einen recht langweiligen letzten Spieltag in der Kreisliga A Sieg hin. Durch die Rettung vom TuS Buisdorf und dem VfR Hangelar in der Bezirksliga stand bereits fest, dass es bei drei Absteigern in die Kreisliga B bleiben würde. Damit stehen alle Absteiger - der SV Hellas Troisdorf, der Bröltaler SC und der TuS Oberlar - sicher fest. Eigentlich war nach der Meisterschaft des SV Leuscheid auch an der Spitze quasi alles entschieden. Der 1. FC Spich II hätte als Vizemeister ein Wunder gebraucht, um per Quotientenregel noch unter die beiden besten A-Liga-Zweiten zu springen und damit aufzusteigen. Durch den Rückzug des SV Rott ist nun aber ein weiterer Platz in der Bezirksliga freigeworden - Spich ist zurück im Aufstiegsrennen.