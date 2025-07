Nach Roter Karte „lief das Spiel in die andere Richtung“: Kammerberg kassiert Heimpleite

Kammerberg – Zum Auftakt in die neue Bezirksliga-Saison musste die SpVgg Kammerberg eine 1:4-Heimniederlage gegen den FC Gerolfing hinnehmen. Lange Zeit war die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu mindestens ebenbürtig – bis eine Rote Karte die Partie kippte.

„Es war eine bittere Niederlage. Wir haben uns einen besseren Start erhofft“, sagte Medeleanu nach dem Spiel. Der Knackpunkt aus seiner Sicht: der Platzverweis für Torwart Nicolas Eicher in der 55. Minute. Nach einem langen Ball kam der Schlussmann aus dem Kasten, traf aber nicht den Ball, sondern den Gegenspieler – Notbremse. „Danach lief das Spiel in die andere Richtung.“

Dabei war der Start vielversprechend: Zwar gingen die Gäste aus Gerolfing nach einem Stellungsfehler der Kammerberger durch David Simm früh mit 1:0 in Führung (10.), doch die Gastgeber fanden prompt die passende Antwort. Nach einem schönen Spielzug flankte Domenik Kaiser auf den zweiten Pfosten, wo der 18-jährige Neuzugang Dario Stanic lauerte und seinen ersten Pflichtspieltreffer im Seniorenbereich erzielte (16.). Da bis zur Pause keine Höhepunkte mehr folgten, ging es mit einem gerechten 1:1 in die Kabine.

Zum Start in Hälfte zwei bot sich den Fans ein ähnliches Bild, bis Gerolfing nach dem Platzverweis das Kommando übernahm – und Christian Träsch seine Klasse zeigte. Der Ex-Profi traf mit einem spektakulären Weitschuss von hinter der Mittellinie zur 2:1-Führung für die Gäste (68.). Die SpVgg steckte den Dämpfer schnell weg und erspielte sich trotz Unterzahl einige Möglichkeiten auf den Ausgleich – jedoch ohne Erfolg.

Diese Tore fallen so nicht an jedem Sonntag

In der Schlussphase machte Gerolfing dann alles klar: Erst erhöhte Leonardo Lucic auf 3:1 (83.), dann setzte Lukas Achhammer mit einem weiteren Distanzschuss den Schlusspunkt (87.). Zwei Tore, die so nicht jeden Sonntag fallen. Trotz der am Ende klaren Niederlage lobte Medeleanu die Einstellung seiner Elf: „Die Jungs haben gekämpft, die Moral stimmt. Das Spiel können wir als Lektion sehen.“