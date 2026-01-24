Nach Rotenburg-Aus: Chwolka-Brüder zieht es nach Borneihe

Henner Lohmann wird nämlich ins Teufelsmmor zurückkehren. „Ich habe das Gefühl, dass die Altersstruktur im Sommer in Rotenburg nicht mehr so da ist, dass ich mich am richtigen Fleck fühle. Ich bin mit dann 35 Jahren mit Abstand der Älteste. Da passt es im Teamgefüge in Bornreihe besser für mich, zumal da gute Freundschaften entstanden sind", erklärte der Keeper seine Entscheidung gegenüber der Kreiszeitung. Schon zwischen 2021 und 2024 stand er in Bornreihe zwischen den Pfosten und war unter anderem fester Bestandteil der Mannschaft, die den Sprung in die Oberliga schaffte.

Schon zur Rückrunde werden Lucas und Yannick Chwolka beim SVBWB dazustoßen. Die Zwillinge trugen in den vergangenen achteinhalb Jahren das Rotenburger Trikot, mussten aber zur Winterpause gehen, nachdem ein angestrebter Wechsel zum FC Verden 04 platzte. Beide entwickelten sich beim RSV, der insgesamt vier Jahre in der Oberliga verbrachte, zu Führungsspielern und dürften diese Rolle auch in Bornreihe einnehmen wollen. „Das ist ein Projekt, mit dem wir uns gut identifizieren können. Wir haben eine ehrgeizige Truppe mit einem super Charakter gefunden, mit der wir zeitnah auch die Oberliga wieder angreifen können", so Lucas Chwolka. Pikanterweise steigt das erste Pflichtspiel am 01. März gegen Ex-Klub Rotenburg.