Nach Rot und spätem Doppelschlag: Beeck ringt Frechen nieder

Wegberg-Beeck behält im Nachbarschaftsduell bei Verfolger Frechen die Oberhand. – Foto: Nick Förster

Im einem umkämpften Duell zweier unmittelbarer Tabellennachbarn hat schlussendlich der FC Wegberg-Beeck die Nase vorn. Bei der SpVg Frechen landet der Rückrunden-Überflieger einen knappen 4:2-Auswärtssieg, womit die Gäste den sechsten Tabellenplatz vor dem direkten Verfolger festigen. Insbesondere die Schlussphase der Partie hatte einiges zu bieten: Auf zwei Platzverweise gegen Frechen-Verteidiger Mats Vogel und Coach Okan Özbay folgte ein Doppelschlag von Wegberg-Beeck, die somit den Dreier eintüten. Während Chefcoach Mark Zeh im Anschluss von einem „verdienten Sieg“ spricht, übt sein Gegenüber Okan Özbay scharfe Kritik an der Entscheidungsfindung des Schiedsrichtergespanns.

Schon nach vier absolvierten Minuten klingelte es ein erstes Mal im Gehäuse der Gäste, als SpVg-Knipser Simon Doll die frühe Führung verantwortete (4.). Doch der FC Wegberg-Beeck zeigte sich von dem frühen Rückschlag nicht lang geschockt und drehte die Partie binnen einer Minute auf 2:1. Niklas Koppitz (16.) und Top-Knipser Marc Kleefisch (17.) verantworteten die Gästeführung. Weil jedoch Tim Dilley unmittelbar vor der Pause auf 2:2 stellte (42.), ging es mit einem Remis in die Pause.

Punktgleich waren die SpVg Frechen und der FC Wegberg-Beeck in den Spieltag gestartet, weshalb auf dem Papier kein Favorit auszumachen war. Mit Blick auf die Formtabelle hatten die Gäste zwar knapp die Nase vorn, dennoch war von einer ähnlich ausgeglichenen Begegnung wie beim 1:0-Erfolg für Frechen im Hinspiel auszugehen. Diese Vermutung sollte sich dann auch auf dem Platz bestätigen.

Abgesehen von einigen strittigen Szenen passierte im zweiten Spielabschnitt lange nichts, ehe es zu besagter hitzigen Schlussphase kam. Nachdem Wegberg-Stürmer Kleefisch das 3:2 zunächst auf dem Fuß hatte, den Strafstoß aber verschoss (79.), flog SpVg-Verteidiger Mats Vogel und im direkten Anschluss auch sein Cheftrainer Okan Özbay vom Feld (79.). In Überzahl ließ die der FC Wegberg dann den Sieg nicht mehr nehmen und markierte durch Treffer von Joker David Arize (84.) und Timo Braun (85.) den 4:2-Endstand.

Zeh: „Sind trotz der Temperaturen an unsere Grenzen gegangen“

Durch den Auswärtsdreier lässt der FC Wegberg-Beeck den Konkurrenten drei Punkte hinter sich und festigt den sechsten Tabellenplatz. Insbesondere im zweiten Saisonabschnitt wusste die Zeh-Elf zu überzeugen. Der Sieg gegen Frechen bedeutet den bereits achten Erfolg im 13. Rückrundenspiel. Eine beachtliche Quote. Das weiß auch der Übungsleiter selbst zu schätzen, der nach Abpfiff allen voran die Einsatzbereitschaft seiner Elf hervorhebt: „Es war ein gutes Spiel und ein am Ende verdienter Sieg. Wir haben trotz frühem Rückstand sehr gut angefangen und sind auch nach dem Gegentor am Drücker geblieben“, ordnet der 42-Jährige den Auftritt seiner Mannen ein.

Vor allem die Reaktion seiner Jungs auf den späten 2:2-Gegentreffer im ersten Durchgang nach dem Seitenwechsel macht den Trainer stolz: „Wir sind überragend aus der Pause gekommen und haben dann dominant gespielt. Am Ende spielen wir es dann gut aus und souverän und erwachsen runter. Es freut mich, dass wir damit den sechsten Platz festigen und auch bei den Temperaturen an unsere Grenzen gegangen sind“, resümiert Zeh. Dabei hatte der Übungsleiter auch selbst großen Anteil am schlussendlichen Erfolg seines Teams. Mit der Einwechslung von David Arize in Spielminute 70 brachte er den Sieg quasi von der Bank. Der 20-jährige Offensivakteur holte zunächst einen Strafstoß raus, ehe er wenige Minuten darauf den vorentscheidenden 3:2-Führungstreffer verantwortete.

Frechen hadert mit Schiedsrichterentscheidungen

Während die Gemengelage auf Seiten der Gäste demnach kaum besser sein könnte, sieht es auf der Gegenseite gänzlich anders aus. Schließlich hat die SpVg trotz früher Führung die Chancen verpasst, den Rivalen hinter sich zu lassen und den sechsten Tabellenrang einzunehmen. Hinzu kommt der Ärger über vermeintliche Fehlentscheidungen seitens der Schiedsrichtergespanns um den Unparteiischen Peter Wackers, den allen voran SpVg-Coach Okan Özbay nicht kalt lässt:

„Es war ein enges Spiel auf Messersschneide. Es ist schade, dass dieses Spiel mit einer peinlichen Art und Weise des Schiedsrichter-Gespanns entschieden wird. Eine klare Notbremse gegen Kai Vranken wird in der ersten Halbzeit nicht geahndet, in der zweiten Halbzeit wird dann ein klarer Elfmeter nicht gegeben. Umso schlimmer ist es, dass der Gegner dann einen Elfmeter geschenkt bekommt“, kritisiert Özbay scharf. Im Zuge des Platzverweises gegen Defensivmann Vogel zehn Minuten vor Schluss sah der 33-Jährige zu allem Überfluss selbst noch die Gelb-Rote-Karte.

Demzufolge wird der Chefcoach im kommenden Auswärtsspiel bei der SpVg Porz nicht an der Seitenlinie seiner Mannschaft stehen dürfen. Vor dem Saisonabschluss gegen den FC Teutonia Weiden am letzten Spieltag ein Rückschlag für die SpVg. Der FC Wegberg-Beeck hingegen kann mit breiter Brust in das Knaller-Spiel gegen Ligaprimus SV Bergisch Gladbach 09 gehen, ehe es eine Woche später ins Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Düren geht.