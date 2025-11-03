Nach Rot: Mitterdorf lässt Federn – Miltach krönt Aufholjagd nicht

Standesgemäß hat der FC Ränkam seine Pflichtaufgabe erfüllt. Das Herrmann-Gefolge fertigte Schlusslicht 1. FC Rötz mit 6:1 ab und ist nun alleiniger Tabellenführer, weil parallel die SpVgg Mitterdorf in Michelsdorf nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam. Nach einer roten Karte eine Dreiviertelstunde lang in Unterzahl, kassierte der Titelanwärter kurz vor Schluss noch den Ausgleichstreffer. Einen Derbysieg feierte indes die SG Zandt/Vilzing II. Sie führte rasch mit drei Toren, behauptete sich nach einer wilden Schlussphase am Ende knapp mit 4:3 gegen den FC Miltach. Die Partie in Willmering wurde witterungsbedingt abgesagt.



Mit einem Heimdreier belohnte sich die SG Schloßberg am 16. Spieltag vor 140 Zuschauern gegen die angereiste SG Schönthal-Premeischl. Enno Lattermann brachte die Hausherren der Partie in der 23. Minute in Front, Marc Meister legte noch in der ersten Hälfte nach (39.). Das 3:0 und somit die klare Maximalausbeute sicherte Samuel Burgfeld in der 87. Minute für die SG Schloßberg. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Florian Schreiner, Lukas Ederer







Knapp die Maximalausbeute konnte sich die SG Zandt/Vilzing II gegen den 1. FC Miltach vor 100 Besuchern einholen. Klar in Führung gingen die Hausherren in der ersten Halbzeit, Benedikt Laumer versenkte in der 14. Minute, Lutz Hastreiter erhöhte in der 20. Minute und ein Elfer in der 23. Minute, gekonnt versenkt von Benedikt Laumer brachte den Halbzeitstand von 3:0 mit sich. In der 62. Minute bekamen die Gäste Elfmeter, welchen Martin Neumeier dankend annahm, doch Maximilian Laumer legte in der 84. Minute für die Gastgeber noch eine Bude drauf. Kurz darauf verkürzte Martin Neumeier für den 1. FC Miltach, dann gab es zwei Zeitstrafen, was beide Teams in Unterzahl brachte (Benedikt Laumer, 85., SG Zandt/Vilzing II, Ensa Sanneh, 85., 1. FC Miltach). Max Bretzl konnte in der 86. Minute noch eine Chance für die Gäste verwerten, doch mehr war nicht drin. Schiedsrichter: Josef Baier, Franz Bucher, Niklas Linhart







Der FC Untertraubenbach konnte sich beim FC Chamerau vor 100 Zuschauern nicht durchsetzen. In der ersten Hälfte brachte Markus Dendorfer die Gäste noch in Front (28.), doch in der zweiten setzen sich die Hausherren durch. Den Ausgleich erzielte Andreas Maurer in der 49. Minute, dann brachte Giuseppe Papaccino die Führung (50.) für den FC Chamerau und Henry Hofbauer (62.) baute diese weiter aus. In der 78. Minute erzielte Giuseppe Papaccino das 4:1 und Markus Dendorfer konnte in der 83. Minute noch einen Anschlusstreffer für die Gäste landen. Kurz vor Schluss ging der FC Chamerau durch die Ampelkarte für Michael Achatz (89.) noch in Unterzahl, doch am Ergebnis änderte dies nichts mehr. Schiedsrichter: Dominik Schwarz, Jonathan Graßl, Leonhard Fischer







Favorit SpVgg Eschlkam konnte sich gegen die SG Waldmünchen/Geigant auf heimischem Terrain vor 75 Zuschauern trotz früher Führung (12.) nicht behaupten. Durch eine Zeitstrafe für Maximilian Fischer, gerieten die Gäste in der 56. Minute in Unterzahl. Erst in der 73. Minute gelang den Gästen durch einen Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Elias Wolf, der Ausgleich. Nicolas Bierl sicherte der SG Waldmünchen/Geigant dann den Dreier mit zwei Buden in Folge (76., 86.). Schiedsrichter: Sebastian Schindler, Tobias Buchfink, Marco Göhlich







Mit einem klaren Heimsieg setzte sich Spitzenreiter FC Ränkam gegen den 1. FC Rötz vor 80 Fans durch. Bereits in der vierten Minute brachte Maximilian Nowack die Hausherren in Front, Timo Schreiner versenkte in der neunten Minute den Elfmeter gekonnt und Joseph Altmann (13.), sowie Nils Bauer (15.) legten nach. Mit einem weiteren Elfmeter (42.), gekonnt ausgeführt von Timo Schreiner, ging der FC Ränkam mit 5:0 in die Halbzeitpause. Stefan Rötzer gelang in der 79. Minute noch ein Ehrentreffer für den 1. FC Rötz, doch Nils Bauer versenkte einen weiteren Elfer kurz vor Abpfiff (90.) und so ging die Maximalausbeute an die Hausherren. Schiedsrichter: Markus Rampp, Heinrich Kurzendorfer, Josua Laußer







Vor 76 Schaulustigen holten sich die SG Michelsdorf/Cham II und die SpVgg Mitterdorf am vergangenen Spieltag je einen Punkt. In der 21. Minute brachte David Weiß die Gäste in Führung, dann gingen diese in Unterzahl durch eine rote Karte für Nemanja Beric. Auch die Hausherren standen ab der 59. Minute durch die rote Karte für Finn Steinhauser nur noch zu zehnt am Platz und erzielten erst in der 88. Minute durch Besar Mustafaj den Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Cedric Dirschl, Karl-Heinz Späth





