Nach Reparatur: Helmut-Rahn-Statue steht wieder vor der West Der „Boss“ ist zurück: Die Statue der RWE-Legende wurde repariert und steht wie angekündigt zum Verl-Heimspiel wieder an der Hafenstraße. von RWE / Henrik Lerch · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Der "Boss" steht wieder vor dem Stadion Essen an der Hafenstraße. – Foto: Rot-Weiss Essen

Die Reparatur der Helmut-Rahn-Statue ist erfolgreich abgeschlossen: Nachdem Unbekannte die Bronze-Figur am Bein beschädigt hatten, konnte sie durch aufwendige Arbeiten in den vergangenen zwei Wochen vollständig erhalten und fachgerecht instand gesetzt werden. Nach sorgfältiger Planung und Umsetzung durch die Metallbau Klausmeyer-Ossowski GmbH wurde die Statue des RWE-Meisterspielers von 1955 am Dienstagvormittag wieder zurückgebracht und an ihrem angestammten Platz befestigt.