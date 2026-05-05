Nach Reparatur: Helmut-Rahn-Statue steht wieder vor der West

Die Reparatur der Helmut-Rahn-Statue ist erfolgreich abgeschlossen: Nachdem Unbekannte die Bronze-Figur am Bein beschädigt hatten, konnte sie durch aufwendige Arbeiten in den vergangenen zwei Wochen vollständig erhalten und fachgerecht instand gesetzt werden. Nach sorgfältiger Planung und Umsetzung durch die Metallbau Klausmeyer-Ossowski GmbH wurde die Statue des RWE-Meisterspielers von 1955 am Dienstagvormittag wieder zurückgebracht und an ihrem angestammten Platz befestigt.
Dabei ging das Team besonders behutsam vor, um die restaurierte Substanz optimal zu schützen. Durch umfangreiche Schweißarbeiten erstrahlt die rund 130 Kilogramm schwere Statue nun wieder in ihrer ursprünglichen Form. Für Firmenchef Peter Klausmeyer-Ossowski, selbst Mitglied und Dauerkarteninhaber bei Rot-Weiss Essen, war die Restaurierung eine besondere Herzensangelegenheit. Kleinere Restarbeiten am Sockel der Statue werden am Mittwoch erledigt.
Damit steht der „Boss“ pünktlich vor dem letzten Drittliga-Heimspiel der Saison gegen den SC Verl am Samstag, 9. Mai, wieder an seinem gewohnten Platz vor dem Stadion an der Hafenstraße und empfängt die Fans in alter Stärke.