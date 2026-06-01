Nach Remis: SV Lohhof zittert sich in die Bezirksliga-Relegation Kreisliga München von Nico Bauer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Sebastian Reger (Spielertrainer SV Lohhof) Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Beim Unentschieden gegen die SpVgg Feldmoching sichert sich der SV Lohhof den zweiten Platz. Bereits am Dienstag beginnt für die Mannschaft der Marathon mit bis zu vier Spielen.

Der Relegationsmarathon Richtung Bezirksliga kann beginnen für den SV Lohhof. Mit einem 0:0 bei der SpVgg Feldmoching zitterte man sich auf den zweiten Platz der Kreisliga. Und damit kann die Relegation ab Dienstag starten.

Thomas Mitsakos (Lohhof, 7) (weiß) im Zweikampf, Duell, duel, tackle, Dynamik, Action, Aktion – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Am letzten Spieltag gab es in der Kreisliga ein Fernduell um den zweiten Platz zwischen dem SV Lohhof und dem drei Punkte dahinter folgenden SV Olympiadorf. Die Münchner siegten locker mit 6:0 beim TSV Eintracht Karlsfeld II und wären bei einer Lohhofer Niederlage mit dem besseren Torverhältnis noch in die Relegation gekommen. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Vereinen hat keinen Sieger. Lohhof brauchte also noch diesen einen Punkt, um nicht wieder wie vor einem Jahr am Ende Dritter zu werden. In der ersten Halbzeit sah alles noch recht entspannt aus, weil die Lohhofer da alles wunderbar im Griff hatten und selbst auch zu drei ganz guten Abschlüssen kamen. Feldmoching verschenkte nichts, ob die Gastgeber bereits fix in der Abstiegsrelegation waren und es um nicht mehr viel ging. Die Hausherren ließen defensiv nicht viel zu und verkauften sich teuer.