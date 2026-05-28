Nach Remis im Hinspiel: Aufstiegs-Endspiel für Kaufering und Neuburg

Starke Partie: Tobi Kaiser vertrat den gesperrten Michi Wölfl prima – Foto: Thomas Ernstberger

Es war das zweite torlose Relegations-Unentschieden der Kauferinger in Folge. Die Entscheidung, welche der beiden Mnnschaften nächste Saison in der Landesliga spielt, fällt am Samstag (16 Uhr) an der Donau, in der Sparkassen-Arena von Neuburg. Kauferings Trainer Alex Wagner nach 95 schweißtreibenden Minuten bei Temperaturen von 28 Grad: „Jetzt haben wir ein Endspiel. Ich hoffe, dass viele Kauferinger mitfahren und die Partie zu einem Heimspiel für uns machen.“ Der VfL setzt sogar einen Fanbus ein – Ameldungen unter der Handynummer 0160 5352605 beim sportlichen Leiter Uli Stengelmair. Es gab übrigens Überlegungen, das Spiel auf 18 Uhr zu verlegen, doch dann hätte die Partie zeitgleich mit dem Champions League-Endspiel stattgefunden. Das hätte Zuschauer gekostet.

Kaufering - Bezirksligist VfL Kaufering darf weiter von der Rückkehr in die Fußball-Landesliga träumen - aber der VfL Neuburg auch. Vor erneut knapp 700 Zuschauern (wie in Runde eins) gab’s am Mittwoch ein hart umkämpftes 0:0 gegen einen spielstarken VfR.

Bezirksliga Süd-Vizemeister gegen Bezirksliga Nord-Vizemeister – ein Duell, das Spannung und eine Partie auf Augenhöhe versprach. Kaufering hatte in Runde eins den Landesligisten FC Ehekirchen mit einem 2:1-Heimsieg und einem 0:0 im Rückspiel in die Bezirksliga geschickt, Neuburg setzte sich nach einem 4:1 -Hinspielsieg trotz einer 4:6-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen den SSV Niedersonthofen durch.

Es wurde zunächst eine etwas zähe Partie, beide Mannschaften wollten offensichtlich kein Tor kassieren. Das schaffte die VfL-Abwehr um die Rückkehrer Daniel Rimmer (mit der Kapitänsbinde) und Flo Bucher, die zulertzt verletzungsbedingt gefehlt hatten sowie Manuel Wolf letztlich mit Bravour. Auch, weil hinter ihnen einer eine fehlerfreie Leistung zeigte. Dabei machte er am Mittwoch sein erstes Saisonspiel im Tor der Ersten: Keeper Tobias Kaiser vertrat den rot-gesperrten Michi Wölf souverän, zeigte ein paar Klasse-Paraden und hielt die Null fest.

Hinterher gab’s Lob von allen Seiten für den 28-jährigen Torwart, der normalerweise in der zweiten Mannschaft in der Kreisklasse hält. „Großes Kompliment, das hat er sehr gut gemacht“, sagte Wagner. „Das war richtig stark. Tobi hat mich super vertreten – wie ich’s ja vorhergesagt habe. Bei ihm muss man keine Bauchschmerzen haben“, freute sich Wölfl mit seinem Vertreter. Kaiser muss aller Voraussicht nach auch am Samstag in Neuburg ran, denn Wölfl wurde vom Sportgericht nach seinem Platzverweis in Ehekirchen für zwei Spiele gesperrt. „Weil es eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters war“, erklärt der Kapitän. Kaufering hat zwar Einspruch gegen das Urteil eingelegt, die Chancen, dass die Sperre verkürzt wird, sind allerdings nicht sehr groß.

Zurück zum Spiel, dem letzten in Kaufering in dieser Saison. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste leichte Vorteile, nach dem Seitenwechel war Kaufering einen Tick besser – und hätte sogar gewinnen können. Zweimal war’s Torjäger Manu Detmar der in der Schlussphase das 1:0 erst auf dem Kopf (Lattentreffer in der 82. Minute) und dann auf dem Fuß (knapp vorbei in der vierten Minute der Nachspielzeit) hatte. Aber auch die Gäste kamen noch ein paar Mal gefährlich vor’s Kauferinger Tor, konnten daraus aber kein Kpital schlagen. So blieb’s beim 0:0 - „letztlich ein gerechtes Ergebnis“, erkannte nicht nur Uli Stengelmair.

So hielt auch die Superserie der Kauferinger, die jetzt schon in 22 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen sind. Jetzt muss die Serie am Samstag nur noch ein 23. Spiel halten. Wagner ahnt schon, dass das eine brutal schwere Aufgabe wird: „Das wird richtig heiß.“